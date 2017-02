Maia Renegades apurado para os playoff

No passado dia 12 de fevereiro a equipa Maia Renegades venceu fora de casa contra os "Lisboa Navigators", conseguindo, assim, o apuramento para os playoffs.

A equipa do Maia Renegades, resultante da fusão entre as equipas locais do “Porto Renegades” e “Maia Mustang”, no passado domingo, dia 12 de fevereiro, ganhou fora de casa à equipa dos “Lisboa Navigators” pelo resultado de 37 a 13, alcançando o apuramento para os playoffs. O duelo da 13ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol Americano (LPFA) ocorreu no relvado do Sport Futebol Palmense, em Lisboa.

O resultado deixa o Maia Renegades na segunda posição com uma campanha de 6-1-0 e classificação garantida para os playoffs. Nos próximos jogos os maiatos terão pela frente os “Braga Warriors” (4-3-1), no dia 19 de fevereiro, em Braga, e o “Braga Black Knights” (3-4-0), no dia 26 de fevereiro, na Maia.





A classificação actual é a seguinte:

1º Devils (8-0-0);

2º Maia Renegades (6-1-0);

3º Crusaders (5-2-0);

4º Mutts (5-3-0);

5º Warriors (4-3-1);

6º Sharks (4-3-1);

7º Black Knights (3-4-0);

8º Lumberjacks (2-6-0);

9º Navigators (1-7-0);

10º Pirates (0-7-0).