"Fada Oriana", um espetáculo de magia

A história da já conhecida fada Oriana, presente na obra de Sophia de Mello Breyner, será contada num espetáculo que promete ser mágico, a decorrer nos próximos dias 17 e 18 de fevereiro, na Quinta da Caverneira.

Há duas espécies de fadas: as fadas boas e as fadas más. As fadas boas fazem coisas boas e as fadas más fazem coisas más. Assim começa a obra e do mesmo modo o espetáculo. E com estas palavras faz-se a ponte para nos sentirmos ligados a esta fada tão humanizada.

Nesta história encontramos o dom da proteção sobre os seres mais frágeis que vivem numa floresta, encontramos as tão humanas oscilações entre a solidariedade, o sentido da responsabilidade e o egoísmo e a vaidade. Encontramos, como é próprio de muitos contos tradicionais e para a infância, as peripécias de uma luta entre o bem e o mal.

Com música e sonoplastia original, o espetáculo transporta-nos ao mundo encantado das fadas, revelando que até os seres mágicos têm sentimentos humanos.

Texto a partir de A Fada Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen; Dramaturgia: Joana Soares; Encenação: Eduardo Faria; Interpretação: Eduardo Faria, Joana Soares e Joana Sousa; Música original: Paulo Lemos.





Dias: 17 e 18 de fevereiro

Horário: dia 17, às 21h30 e dia 18, às 16h00

Local: Quinta da Caverneira

Entrada: 5€ normal, 3€ crianças menores de 6 anos, estudantes, M/65, profissionais das Artes Cénicas, desempregados e Sindicato dos Bancários do Norte.