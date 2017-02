Turismo Sénior da Maia volta para a a sua 21ª edição

O Programa de Turismo Sénior Maiato, iniciativa de caráter social, volta a acontecer pelo 21º ano, com o objetivo de proporcionar aos idosos momentos de lazer.

A Câmara Municipal da Maia, pelo vigésimo primeiro ano, vai levar a efeito mais um Programa de Turismo Sénior Maiato.

Esta iniciativa de caráter social, tem como objetivo proporcionar às pessoas idosas, bons momentos de lazer, animação e visitas a locais de interesse turístico-cultural.

As inscrições terão lugar durante a 1.ª quinzena de março, de segunda a sexta-feira, no Maia Welcome Center (Turismo da Maia), sito no Parque Central da Maia, piso 1, loja 19, sendo necessário, para o efeito, que um dos cônjuges tenha 65 anos (ou complete até ao final do corrente ano) e que apresentem o Bilhete de Identidade e Cartão de Eleitor ou Cartão de Cidadão, recibo da água ou da luz, assim como um contacto de um familiar, quando se trate da 1.ª inscrição, ou fazer-se acompanhar do cartão do Turismo Sénior Maiato, quando se trate da renovação da inscrição.

Horário: segunda a sexta-feira - das 09h00 às 12h00 /14h00 às 17h00

Local: Maia Welcome Center / Loja Interativa de Turismo da Maia

Informações: 229 444 732 / 800 20 26 40 ou email turismo @ cm-maia .pt ou em www. visitmaia .pt

