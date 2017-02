Ciclo de Dança

De 17 a 19 de fevereiro, o Grande Auditório do Fórum da Maia recebe a terceira edição do Ciclo da Dança - Maia 2017.

17 de fevereiro, 21h30 Estúdio B “ULISSES”



O regresso de Ulisses à sua pátria, após a queda de Troia, foi o tema do relato da Odisseia.

O nome Ulisses é uma transcrição latina do nome grego Odusseus, que significaria a vítima do rancor. A malignidade dos destinos, com efeito, abateu-se sobre ele e sobre os seus companheiros “(…) sacudido pelas tempestades e pelos caprichos dos deuses (…)”.

O herói sofreu provas com uma coragem exemplar. A sua vontade e inteligência obtiveram, finalmente, a recompensa. Depois de vinte anos de ausência, Ulisses, reverá a sua Ítaca, o seu velho porqueiro Eumeu, o seu filho, o seu pai, e Argo. O cão que tinha antes de partir, e que esperou o seu regresso para morrer.

Quanto à sua mulher, irá encontrá-la envolvida numa tal querela, com uma centena de pretendentes dispostos a disputar a sua mão e os seus bens. Até aí, Penélope tinha conseguido escapar às solicitações dos diversos pretendentes, prometendo que daria um sucessor a Ulisses, quando terminasse a mortalha que tecia. Entretanto, Penélope passava uma parte das suas noites desfazendo o trabalho que tecia de dia.

A personagem de Ulisses, na qual os homens reconhecem o símbolo do lutador, triunfante nas provas a que é submetido pelo destino, gozou e goza, ainda hoje, de uma imensa popularidade. Ulisses ocupa um lugar importante na arte. O reencontro de Ulisses e de Penélope inspiraram sonhos, e obras literárias.

A mim, motivou-me à criação desta obra coreográfica. Sobre o herói que me inspira pela sua determinação e coragem.

Conceção, direção e coreografia_ Renato Vieira

Interpretação_ Renato Vieira e Sandra Ostrowski Fernandez

Co-produção_ ESTÚDIO B e Fórum da Maia

Produção executiva_ Ana Lígia Vieira

Bilhetes à venda ao preço único de 5,00€, nos seguintes locais:

Fórum da Maia (segunda a sexta-feira 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30, e uma hora antes de cada espetáculo).

Biblioteca Municipal da Maia (segunda-feira: 18h00 - 22h30, terça-feira a sábado: 09h30 - 22h30).

Maia Welcome Center (todos os dias entre 09h00 e as 19h00).

On-line: https://forummaia.bol.pt/





18 de fevereiro, 21h30

Instituto Nacional de Artes de Circo

“SUSCETÍVEL AO ELOGIO”





“Olá_ Adeus” – diz o gesto; basta o gesto.

O gesto basta para várias coisas. A linguagem começou no gesto e desenvolveu-se no símbolo.

Imaginaremos a nossa comunicação, as nossas relações, mas trocaremos os símbolos, os gestos

(um exemplo: uma sociedade em tudo semelhante à nossa, também patriarcal nas suas origens.

Nesta sociedade, porém, os bebés meninos vestem o rosa (cor de sangue viril, fervoroso) e as meninas o azul (cor serena, frágil e calma); imaginemos).

A peça retira a palavra falada e incorpora o gesto e o símbolo, mas não os que conhecemos; esta pequena comunidade que habita o palco comunicará o quê ao público? Esta pequena comunidade que é tão parecida connosco, apenas mais… suscetível ao elogio.

O Instituto Nacional de Artes do Circo é uma estrutura de formação circense no âmbito do Acro Clube da Maia que visa estimular a formação de jovens artistas de circo contemporâneo de alto nível técnico e artístico. Pois é sabido que para além do risco, da poesia e do humor, é na excelência técnica e no virtuosismo que se apoiam as várias formas de circo atual. Aos artistas, de ontem e de hoje, é sempre exigido um treino quotidiano e intensivo.

O INAC tem como primeira missão formar artistas, capazes de uma abordagem pluridisciplinar que assegure o surgimento e a afirmação das novas estéticas.

As várias disciplinas específicas do circo o malabarismo, clown, equilibrismo, aéreos e acrobacia, e a sua inter-relação com outras formas artísticas, nomeadamente o teatro e a dança constituem o alicerce pedagógico da proposta formativa.

Direção Artística: André Araújo.

19 de fevereiro, 16h00

Wish Ferreirinha - Associação Juvenil de Gondomar

“ERA UMA VEZ”





Um dia Walt Disney mencionou que todos nós podemos "(...) sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade."

No dia 19 de fevereiro, um conjunto de pessoas que defendem e praticam os valores da WISH Ferreirinha Associação Juvenil de Gondomar, vão pôr-se em causa e arriscar fazer algo diferente nas suas vidas.

Como tal, gostaríamos muito de ter a vossa presença para com todos nós, usufruírem deste momento mágico que é SONHAR e PARAR NO TEMPO para saborear a arte que as pessoas conseguem, em equipa, colocar em prática..

A WISH Ferreirinha - Associação Juvenil de Gondomar nasceu da necessidade de evoluir, dando resposta às várias solicitações que nos chegavam. À cerca de 13 anos a fundadora, Luciana Silva, criou um grupo de dança amador com o intuito de ser uma atividade de lazer para os que partilham o mesmo gosto pela atividade física, sobretudo, pela dança.

Acreditando que com apenas pequenos gestos podem satisfazer grandes sonhos, criaram a associação onde já contam com cerca de 100 bailarinos. Hoje são WISH, uma associação mas com os mesmos alicerces...

