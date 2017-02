Revista da Maia

Nova série da Revista Cultural da Câmara Municipal da Maia já está disponível.

É verdade, temos revista.





Se estivéssemos no Vaticano, quase apetecia dizer que já saiu o fumo branco pelo qual esperávamos.





No dia 9 de julho, na Feira do Livro da Maia, realizou-se a sessão de lançamento do primeiro número da Revista da Maia – Nova Série.





Perante a quase totalidade dos autores e bastante público, usaram da palavra o Diretor da Revista e Vereador do Pelouro da Cultura, Doutor Mário Nuno Neves, o Chefe de Divisão Dr. Rui Rodrigues e o Editor da Revista, Dr. José Maia Marques.





O primeiro, saudou a publicação eletrónica, justificou a sua designação e congratulou-se com o seu aparecimento, que qualificou de muito importante para preservação, o estudo e a divulgação do rico, mas ainda muito desconhecido património cultural maiato.





O segundo, balizando questões culturais e enfatizando a importância da comunicação, referiu a pertinência desta Revista, já que a Câmara, e o Concelho, possuem investigadores de qualidade que aqui podem verter os resultados das suas pesquisas.





Por último o Editor da Revista fez a sua apresentação, artigo a artigo, sublinhando o aspeto aberto da publicação e o desejo que se alargue o leque de colaboradores a todos os que, maiatos ou não, produzam investigação sobre a Maia.





Voto comum: que esta segunda série seja tão importante para a Maia como foi a primeira.





