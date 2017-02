Um realismo cosmopolita: Uma exposição em torno do grupo KWY

Obras e publicações da Coleção de Serralves da autoria de artistas que integram o grupo KWY numa exposição a decorrer até ao próximo dia 26 de março.

A presente exposição parte do espírito cosmopolita e experimental da revista KWY publicada entre 1958 e 1964 e apresenta uma seleção de obras e publicações de artista da Coleção de Serralves da autoria de artistas que integraram o grupo KWY e de artistas portugueses e estrangeiros que colaboraram no seu projeto editorial, como António Areal, Raymond Hains and Jorge Martins, ou outros projetos ativos na altura, como a Daily Bul, a Sens plastique ou a Dé-collage. No seu conjunto, a exposição demonstra como o interesse, simultaneamente entusiasta e crítico, pelas novas configurações do real, pelos objetos e acontecimentos quotidianos, pela sociedade de consumo e pela omnipresença da imagem no espaço público é um sinal de como a arte se pode colocar no centro dos acontecimentos socioculturais do seu tempo.

Constituído pelos artistas portugueses Lourdes Castro, René Bertholo, António Costa Pinheiro, João Vieira, José Escada e Gonçalo Duarte, pelo búlgaro Christo e pelo alemão Jan Voss, o grupo KWY congregou-se em Paris em torno da edição da revista homónima. O grupo foi responsável pela abertura da arte portuguesa ao contexto internacional dando impulso a um dos períodos mais estimulantes da cultura europeia do século XX.

Concebida a partir de uma exposição comissariada em 2015 por Catarina Rosendo para o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, esta iniciativa integra-se num programa de exposições e apresentação de obras da Coleção de Serralves especificamente selecionadas para os locais de exposição com o objetivo de tornar o acervo acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país.





Produção: Fundação de Serralves — Museu de Arte Contemporânea, Porto

Imagem: de René Bertholo, a partir de serigrafias de Lourdes Castro, Corneille, Peter Saul e António Costa Pinheiro. KWY, n.º 10, Paris, Outono de 1962. Coleção de Livros e Publicações de Artista da Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Porto





SERVIÇO EDUCATIVO (gratuito, de inscrição obrigatória):

25 fevereiro, 09h30 às 17h00: formação para técnicos e professores (por Ana Vieira, Serviço Educativo do Museu de Serralves);

11 março, 16h00: visita orientada à exposição (por Ana Vieira, Serviço Educativo do Museu de Serralves);

25 março, 16h00: Quem semeia letras… oficina para famílias (por Ana Vieira, Serviço Educativo do Museu de Serralves).

Oficinas e visitas guiadas de terça a sexta, das 10h00 às 16h00;

Deslocação às escolas, todas as segundas, das 10h00 às 16h00.





ENTRADA GRATUITA

ABERTA AO PÚBLICO: de terça a domingo das 09h00 às 22h00

CONTACTOS: 229408643 | margarida.fonseca@cm-maia.pt

FÓRUM DA MAIA | CENTR’ARTE