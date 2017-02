Liga: FC do Porto vence Tondela (4-0) e passa provisoriamente para a frente da liga

A dimensão dos opositores fazia prever a diferença no final, mas só aos 43 minutos e de penalty é que André Silva abriu o marcador e começou a construir a vitória portista.

A cinco dias de receber a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC do Porto entrou com a ânsia de resolver rápido o jogo, contudo após o ímpeto inicial e algumas oportunidades, foi perdendo gás, ficando enredado na teia disposta em campo pelos comandados de Pepa, a tal ponto que perto do final da primeira parte acabou por ser o Tondela a ter duas boas hipóteses de se adiantar no marcador, a que Casillas, mais uma vez se opôs com galhardia.

Porém, tal não aconteceu e aos 43 minutos Osório afasta Soares dentro da área, em falta punida com cartão amarelo e penalty a favor do FC do Porto. A cobrança coube ao habitual André Silva que rematou para a esquerda a meia altura, enquanto Cláudio Ramos se havia atirado para o lado contrário.

Passados dois minutos Osório impediu a progressão de Soares à entrada da área, de forma faltosa que lhe valeu o segundo amarelo e consequente expulsão, ficando o Tondela reduzido a dez unidades para toda a segunda metade.

Com vantagem numérica em campo, tudo seria mais fácil para os Dragões que ampliaram logo aos 54 minutos por Rúben Neves, num remate de fora da área, forte e colocado ao canto inferior esquerdo da baliza visitante, sem qualquer hipótese de defesa para o desanimado guardião.

Se o caminho para a vitória já estava aberto, com a vantagem ampliada começou a ser uma certeza que ainda chegaria à diferença de quatro golos, primeiro por Soares num arranque pela esquerda, e remate entre os defesas ao segundo poste (63m), e já no fecho por Diogo Jota com um belo remate de pé esquerdo, cruzado, e mais uma vez sem qualquer hipótese de defesa.

Com este resultado o FC do Porto passa para a frente da classificação, à condição, colocando novamente pressão acrescida ao Benfica na sua deslocação a Braga, um terreno sempre difícil para qualquer visitante.

Por outro lado, a vitória sem lesões, e com resultado dilatado, permitem acalentar boas esperanças numa entrada forte perante a Juventus, e por essa via conseguir um bom resultado quer no jogo, quer nas hipóteses de passar a eliminatória na Liga milionária.

