Corpo de Hugo Oliveira encontrado no Rio Douro?

Corpo encontrado hoje de madrugada no Douro (Afurada), adiantam diversos OCS, será de Hugo Oliveira. No entanto nenhuma fonte oficial quer confirmar a notícia.

O Maiahoje foi confrontado com várias informações de OCS nacionais que dão conta do aparecimento de um corpo na zona da Afurada no Rio Douro, pelas 5 horas da manhã.

As informações adiantadas são que o corpo será de Hugo Oliveira, o jovem desparecido na Maia desde o dia 7.



O Maiahoje confirmou de fonte segura que o corpo teria consigo um documento de identificação de Hugo Oliveira, vestia um casaco cinza e sapatilhas Adidas. No entanto a mesma fonte, não oficial, conhecedora da fotografia a circular na internet diz que não lhe pareceu ser a mesma pessoa no entanto tal poderá dever-se ao adiantado estado de decomposição do corpo.



Todas as fontes envolvidas, contactadas pelo MaiaHoje, Protecção Civil da Maia; Sapadores de Vila Nova de Gaia; Polícia Marítima; PSP, não deram qualquer informação, remetendo para a Polícia Judiciária que estará a investigar.



A Polícia Judiciária, contactada por nós, apenas confirmou que foi de facto encontrado um corpo e que está a proceder à investigação.



Apesar dos nossos esforços não foi possivel contactar a família de forma a confirmar o sucedido.





ACTUALIZAÇÃO 21/02/2017 - 15:00

Familiar directo, contactado pelo MaiaHoje garante que ainda não foi identificada a veracidade da notícia, nem nenhum dos familiares terá ainda confirmado. A esperança mantêm-se.





ACTUALIZAÇÃO 21/02/2017 - 17:30

O Maiahoje acabou de receber informação da família de que o corpo encontrado esta manhã no Rio Douro pertence a Hugo Oliveira. À familia o MaiaHoje endereça os seus mais sentidos sentimentos.



FINAL DE NOTÍCIA.