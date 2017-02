Confirma-se o falecimento de Hugo Oliveira

Familiares acabaram de confirmar ao MH (17.30h) que reconheceram o corpo no IML.

Depois de hoje de manhã ter aparecido na Afurada (VN Gaia) um corpo com a identificação e as características de Hugo Oliveira, esperava-se o pior.

A família terá alegadamente tido conhecimento da situação, ainda de manhã, pela Comunicação Social, mas apesar dos nossos esforços, ainda era muito cedo para comentários dado que ainda não tinham confirmado o corpo.

O Maiahoje tentou através dos canais habituais de fontes fidedignas confirmar a noticia. Foi assim com contactos feitos para Protecção Civil da Maia; Sapadores de Vila Nova de Gaia; Polícia Marítima; PSP e Polícia Judiciária (encarregados da investigação) que nada confirmaram.

Conseguimos contactar directamente Ricardo Santos, cunhado do desaparecido e um dos contactos indicados pela família para informações, que às 15 horas nos garantiu que a família ainda nada sabia, mantendo ainda alguma esperança.

Nestas situações, apesar do interesse noticioso, tentamos dar alguma distância e descanso à família e fomos monitorizando as notícias que circulavam. Infelizmente, cerca das 17:30 horas, Ricardo Santos, cumprindo o prometido ao MaiaHoje, acabaria por confirmar o reconhecimento do óbito, agradecendo a todos quantos prestaram o auxilio na busca do Hugo Oliveira.

Resta ao Maiahoje, perante este desfecho trágico, endereçar à família, os seus mais sentidos pêsames pelo sucedido.