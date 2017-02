Liga dos Campeões: Juventus marca dois no Dragão e fica com um pé nos quartos de final

Era grande a expetativa mas a “Juve” agarrou no jogo a partir dos 10 minutos e não mais perdeu o controlo, favorecida ainda pela expulsão de Alex Telles que viu dois amarelos seguidos e deixou os Dragões com apenas 10 em campo a partir dos 27 minutos

Perante 49299 espetadores, começou melhor o Porto, tentando tomar a iniciativa do jogo, mas foi sol de pouca dura e quase inconsequente apenas nos primeiros dez minutos. A partir daí, o FC do Porto começou a recuar para o seu meio campo, a Juventus, naturalmente aproveitou, começou a impor-se, de forma lenta e paulatina. Até que aos 26 minutos Alex Telles fez uma falta junto do ataque, levou um amarelo, e logo na jogada seguinte, já na sua defesa fez um corte de carrinho à margem da lei, tocou no avançado italiano e, sem apelo nem agravo levou de imediato o segundo amarelo, seguido do vermelho e respetiva expulsão.

Se as coisas já estavam a ficar complicadas para os Dragões, a jogar apenas com 10 antes da meia hora de jogo, ficavam muito pior a partir daí.

Nuno Espírito Santo tirou de imediato André Silva, deixando Soares isolado perante as torres transalpinas, e fez entrar em campo Layún, que demonstrou estar fora de forma durante todo o jogo.

Perante os dados, acabava por ser excelente para o Porto acabar o jogo sem sofrer golos mas só conseguiu até aos 71 minutos, quando Layún fez um “passe” a Piaca, dentro da área, que aproveitando, não hesitou e bateu Casillas, impotente para evitar o remate.

Volvidos 3 minutos, numa jogada rápida foi a vez de Dani Alves repetir, ampliando a vantagem e colocando a Juve com uma vantagem de dois golos fora de casa, que naturalmente tornam muito difícil, a remontada portista em Itália.

É certo que ainda há 90 minutos de jogo, e que em futebol tudo é possível como ainda ontem se viu no jogo entre o City e Mónaco, mas esperar que o Porto, mesmo com 11 em campo consiga marcar dois ou mais golos em Turim sem sofrer nenhum, é uma tarefa enormíssima dificuldade.

Para o treinador da Juventus, Massimiliano Alegri, “…são sempre jogos difíceis, o Porto defendeu bem a Juventus teve a paciência de esperar e acabou por vencer o jogo. A equipa teve um crescimento importante, tenho 5 defensores disponíveis e o importante é que não sofremos golos. Tive que meter o Piaca e o Dani Alves, para ganhar velocidade nas desmarcações e consegui. Estou muito contente. O erro que não podemos cometer na segunda mão é não marcar em casa pois nada está garantida.”

Por seu lado Nuno Espírito Santos defendeu: “Nós sabemos que no futebol e na vida não devemos desistir. Tudo é difícil, mas tudo é possível. Saio consciente do que se passou no jogo. Tínhamos uma estratégia inicial mas tivemos que adaptar á realidade do jogo. Agradecemos ao Dragão , mais uma vez pelo apoio que deu á equipa, e pelo apoio que deu apesar do resultado adverso. Vimos a nossa equipa a dar tudo o que tinha, e quem viu o jogo viu isso apesar do resultado negativo. Considero que nos jogos de Champions e com a importância que têm o árbitro podia ter contemporizado e ter tomado outra decisão, pois não foi um corte que pudesse magoar o adversário. Não invalida o erro que tivemos, e a precipitação, mas faz-nos crescer enquanto equipa. Tudo muda, torna-se mais difícil, mas vamos projetar o próximo jogo nesse sentido. A eliminatória está complicada mas não está impossível. Vamos fazer um bom trabalho de recuperação, e este resultado não pode mudar o que vamos fazer no Bessa. Como equipa somos capazes de dar a volta por cima, e continuar a nossa caminhada na perseguição ao título. Se analisarmos os lances em que se dão os golos, o jogador que entra não o faz numa ação individual, mas cometemos erros que concederam os golos da Juventus.”

Em suma, vida muito difícil para os Dragões, e enorme dificuldade para ultrapassar a eliminatória, considerando por exemplo a posse de bola que hoje não conseguiu, ficando-se por uns míseros 31%-69%. Sendo certo que estava com menos um, não pode servir de consolação, pois era notória a falta de concentração e posse, perdendo quase sistematicamente a bola em maus passes, ou simplesmente o seu controlo eficaz, razão pela qual a posse final seria tão fraca.

Contudo a magia do futebol é esta mesma, quando já nada se espera ou se prevê possa acontecer é quando as coisas acontecem. Será? Fica a questão para Itália.

