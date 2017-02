"Cozinha Maiata - 100 anos de histórias de faianças e sabores na Terra da Maia"

O Museu de História e Etnologia da Terra da Maia recebe, de 24 a 28 de fevereiro, a exposição que trará as memórias de 100 anos de sabores da cozinha maiata.

Exposição:

A gastronomia, enquanto ramo que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação e todos os aspetos a ela associados, resulta de vários fatores como o ambiente natural, a cultura das próprias comunidades, os recursos disponíveis, as necessidades das pessoas e as práticas ancestrais de uma determinada região.

No entanto, a gastronomia, tal como outros aspetos do quotidiano das comunidades, tem vindo a sofrer profundas alterações devidos às grandes mudanças sociais dos tempos atuais. Perante um novo tempo, bem como a falta dele, o Homem tem procurado, frequentemente alternativas com o intuito de gastar menos tempo possível, mudando, consequentemente, os seus hábitos relacionados com a refeição e tudo o que a ela respeita.

Alimentos diferentes, cozinhados e consumidos de forma diferente não olhando à questão social do ato de comer. Perante este novo contexto urge recuperar hábitos antigos e saudáveis.

Quando nos propusemos a recolher dados sobre a gastronomia na Terra da Maia, partimos para a ideia de procurar a cozinha antiga e tradicional mas em simultâneo procurar outros aspetos que com ela se relacionem, receitas, costumes, faiança e porcelanas tradicionais e finas na nossa Terra que conferiam a uma refeição muito mais do que apenas um ato de consumo de alimentos, mas sim um momento social onde se associava o bom gosto de uma refeição bem confecionada e o bom gosto do ato de a servir.

Horário: terça a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Entrada gratuita.