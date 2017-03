Clube dos Pensadores recebe Tiago Monteiro

Após ter recebido o médico-psiquiatra e sexólogo, Júlio Machado Vaz, o Clube dos Pensadores, prepara-se para receber o piloto português Tiago Monteiro no próximo dia 9 de março, pelas 21h30, no Hotel Holiday Inn, em Gaia.

Seguindo a linha da diversidade de temas, para além da política, o Clube dos Pensadores recebe Tiago Monteiro num debate sobre velocidade e corridas de automóveis.

No encontro moderado por Joaquim Jorge, estará presente Pedro Bianchi Prata, campeão de Enduro e participante no Rally Dakar, ex-aluno e amigo de Joaquim Jorge.

O Clube dos Pensadores irá fazer uma incursão pelo mundo automóvel, como aliás já o tinha feito anteriormente quando teve presente Carlos Barbosa, presidente do ACP, e Pedro Matos Chaves, antigo piloto de Fórmula 1, com os temas: Novo Código de Estrada; a sinistralidade; o aumento da idade do parque automóvel, incentivo ao abate automóvel e o preço dos combustíveis.

O convidado Tiago Monteiro é ex-piloto da Fórmula 1 e atual piloto de WTTC. Na Fórmula 1 subiu ao pódio, sendo 3º lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos da América. Em WTTC, já venceu várias corridas, sendo o primeiro português a vencer a Corrida da Guia do GP Macau numa prova que já contou para o campeonato do mundo de WTCC e que, desde o ano passado, integra o campeonato TCR International Series.

O WTTC já se realizou no Porto,

no Circuito da Boavista

, quando Rui Rio foi presidente da CM Porto

.

Em 2017, o

WTTC Race of Portugal realiza-se entre os dias 23 e 25 de junho, no Circuito Internacional de Vila Real, onde Tiago Monteiro venceu o ano passado.