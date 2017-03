Festa dos Segredos 2017, em Gemunde

Um convívio que se irá realizar no Bar da Associação da Campa do Preto, no próximo dia 4 de março, pelas 20h.

A Associação Beneficente da Campa do Preto vai realizar um jantar convívio inserido nas festividades anuais da freguesia de Gemunde – Festa das Cerejas.

O encontro começará a partir das 20h com um jantar, seguido de um leilão dos segredos e animação.

São muitas as surpresas esperadas para a aquela que será a “Festa dos Segredos”, a realizar no Bar da Associação da Campa do Preto, em Gemunde.

Imagens