LIGA: Goleada à antiga no Dragão: 7-0 ao Nacional

Foi uma noite de golos, a que o Dragão não estava habituado, e permite ao FC do Porto marcar posição e mostrar que, desta feita, está empenhado em perseguir a hipótese de chegar a líder sem ser à condição, e pelo menos lutar até ao fim, como não vinh

Jogando antes do Benfica, o FC do Porto precisava de somar os 3 pontos para manter a chama do Dragão chama acesa e, sobretudo a pressão sobre o líder.

Não obstante, os primeiros minutos foram do Nacional que tentou, e conseguiu manter-se perto da baliza à guarda de Casillas, embora sem criar oportunidades de golo evidente. Atentos os comandos de Nuno Espirito Santo, começaram lentamente a sacudir a pressão, a subirem no terreno, e finalmente a criarem oportunidades, especialmente pelo irrequieto Brahimi, e o cada vez mais incontornável Tiquinho Soares. Todavia haveria de ser o menos provável Oliver a finalizar, quando aos 31 minutos respondeu a a um centro rasteiro de André André, fazendo a bola entrar pelo buraco da agulha, junto ao poste esquerdo da baliza de Adriano. Era o primeiro do Porto, que a partir daí ainda começou a criar mais oportunidades, a que os defesas e guardião insulares foram respondendo como lhes era possível, e assim conseguindo a diferença, mínima, quase até ao intervalo.

Quase, porque Brahimi tanto havia insistindo, que recebeu um centro da direita, e dentro da área rematou em arco, fazendo a bola entrar a meia altura junto do poste contrário, como só os craques sabem fazer. 2-0 para o Porto e apito para o intervalo logo a seguir.

Na segunda metade, o Porto entrou a carregar no acelerador e logo aos 50 minutos, André André tendo hipótese de marcar, não foi egoísta, libertou para o homónimo Silva que no centro da área rematou para o fundo das redes, fazendo o terceiro da equipa da casa a que corresponde o seu décimo quarto na liga.

Ainda se festejava o terceiro, e foi a vez do já “habitual” Soares, receber de Brahimi e fazer vibrar as redes: 4-0, para os Dragões e nas bancadas o delírio para a maioria dos 39.230 espetadores. Não obstante a pressão continuou, e na marcação de um livre fora da área em posição frontal Layún também fez o gosto ao pé, com um remate forte e colocado. Iam decorridos 63 minutos e o placar chegava à mão cheia de golos, sem resposta.

Mas foi sol de pouca dura, pois quando o Nacional se adiantava no terreno o Porto recuperou a bola, avançou para um rápido contra ataque, por Diogo Jota que já na área cruzou para direita onde apareceu mais uma vez Soares, a bisar e adiantar o marcador para a meia dúzia, números expressivos e há muito afastados do Dragão.

Só que os Dragões estavam imparáveis, André Silva não quis ficar atrás do seu colega Soares, e já aos 89 minutos rematou imparável, ao aproveitar um centro de Diogo Jota a que Otávio não conseguiu corresponder, sobrando a bola para o jovem dianteiro, que não falhou, fechou o resultado nos 7-0 e, assim também bisou nesta noite em que tudo correu bem para os Dragões.

Com estes números, que não eram conseguidos para a liga desde 1999 (!) ou seja ainda nas Antas na época do Penta, quando fez o mesmo número perante o Beira-Mar, e ainda os 7-1 frente à Académica, com o golo dos estudantes a ser marcado pelo recém entrado Tó Sá, que sobre a direita, quase do meio campo fez um remate balão que surpreendeu Vitor Baía adiantado no terreno, e assim surpreendido.

Com estes números o FC do Porto consegue uma vitória retumbante, e sobretudo moralizadora para as próximas batalhas, onde não pode falhar sob pena de ficar arredado da possibilidade de voltar aos títulos.

