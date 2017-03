Emília Santos acusa governo de «apenas olhar à rentabilidade nas obras a Norte»

Questionando o Ministro do Ambiente, responsável pela expansão na rede de Metro do Porto, Emília Santos diz que este governo só faz obras no Porto se forem rentáveis.

Para a deputada do PSD, o executivo socialista tem critérios diferentes para as obras em Lisboa e no Porto «quero saber qual o montante de verbas previstas por este Governo para a rede de metro de ambas as regiões, para conhecer ao certo que valor atribuem à coesão territorial e correção de assimetrias» no Norte e no Centro, perguntou no Parlamento.

Emília Santos acusou claramente o governo de se preocupar mais com os turistas do que com a população, ao definir o critério da rentabilidade como o prioritário na execução de obras «como é o caso da expansão do metro entre a estação de São Bento e a Casa da Música».

De igual modo, a deputada maiata apelidou de “eleitoralista” o anúncio da expansão de novas linhas (Gondomar, Hospital S. João e Casa das Musica) só para depois de 2021, e apenas dependente da obtenção de financiamento europeu.

Finalmente, Emília Santos voltou a falar da Linha da Trofa «vai ou não vai honrar os compromissos assumidos para com a população da Trofa?», insistiu a deputada maiata eleita pelo Círculo do Porto.