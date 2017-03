“Saúde Oral na Comunidade”

O projeto, intitulado “Saúde Oral na Comunidade”, que procura intervir na área da saúde oral no seio da comunidade foi apresentado na passada quarta-feira, dia 1 de março, no Pequeno Auditório do Fórum.

O projeto, ainda em experiência, iniciou com um leque de 100 famílias em dificuldades socio- -económicas, seja porque integram o Plano de Emergência Alimentar ou por terem um per capita inferior a um valor de três euros diários. Estas famílias representam 275 utentes, com idades compreendidas entre os 0 e os 91 anos, devidamente triadas pelo Serviço Social do Centro Comunitário Vermoim/ Sobreiro.

O objetivo passa pela promoção da saúde oral em grupos vulneráveis e o acesso adequado aos cuidados de saúde oral por esta população, alertando as entidades competentes para a relevância da saúde oral na saúde geral de toda a população, mas Mário Figueiredo acredita que “não vamos resolver, mas sim minimizar os problemas de saúde oral que existem”, salientando que “este ainda não é um programa de prevenção, é de ataca ao problema”.

A iniciativa, criada pelo Agrupamento de Centros de Saúde Maia/Valongo em parceria com o Centro Comunitário Vermoim/ Sobreiro da Santa Casa da Misericórdia da Maia, através da Unidade de Cuidados na Comunidade da Maia, conta com o apoio da Câmara Municipal da Maia, Junta de Freguesia da Cidade da Maia, Junta de Freguesia de Nogueira/Silva Escura e a ONG “Mundo a Sorrir”.

Para José Ferreira, presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Aces Maia/Valongo, “o nosso papel é apoiar este tipo de iniciativas por parte das suas unidades constituintes, dando apoio não só a nível científico, como a nível logístico quando é necessário”, acrescentando que “o objetivo final é a melhoria dos cuidados da população da região da Maia e de Valongo”.