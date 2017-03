Critica à escolha do candidato PS na “ordem do dia”

Na primeira sessão ordinária do ano da Assembleia Municipal, realizada no passado dia 27 de fevereiro, foram muitos os pontos debatidos.

No passado dia 27 de Fevereiro, teve lugar a primeira sessão ordinária do ano da Assembleia Municipal. No ponto três, referente ao período da Ordem do Dia, houve 15 pontos em discussão e ou votação, a saber,

3.1. Apreciação e votação das atas sete e oito de dois mil e dezasseis;

3.2. Informação acerca da Atividade Municipal - para conhecimento;

3.3. Proposta de Revisão ao Orçamento de Receita para o ano de 2017;

3.4. Proposta de Revisão ao Plano de Atividades Mais Relevantes para o ano de 2017;

3.5. Proposta de Revisão ao Orçamento de Despesa para o ano de 2017;

3.6. Adesão do Município da Maia a Litoral Rural - Associação de Desenvolvimento Regional;

3.7. Criação do "Centro Documental e de Interpretação Urbana João Álvaro Rocha";

3.8. Alteração de postura de trânsito - Rua Serafim da Cruz, na freguesia do Castelo da Maia;

3.9. Autorização prévia genérica do órgão deliberativo para assunção de compromissos plurianuais em 2016. Listagem do ano 2016; - para conhecimento;

3.10 Pedido de lugar de estacionamento geral reservado a pessoa com mobilidade reduzida - Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, Freguesia de Nogueira e Silva Escura;

3.I I. Exposição relativa ao pedido de deliberação de reconhecimento do interesse público para prédio da Rua da Cardosas, São Pedro de Fins;

3.12. Reportes obrigatórios da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Declaração de compromissos plurianuais, declaração de pagamentos em atraso e declaração de recebimentos em atraso - para conhecimento;

3.13 Alteração do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação;

3.14 Pronúncia do direito de preferência na venda dos prédios urbanos e rústicos sitos na Quinta dos Cónegos;

3.15 Conhecimento da deliberação tomada na Assembleia Geralda Tecmaia - Parque de Ciências e Tecnologia da Maia, S.A., E.M..

Todos os pontos não solicitaram discussão e foram aprovados por unanimidade à excepção do ponto 3.6, onde a CDU recomenda um relatório da participação nas parcerias efectuadas passadas e futuras; o Ponto 3.13, aprovado com 10 abstenções; o ponto 3.15, onde a CDU considera negativo a atitude da câmara na TecMaia, negativo que se tome deliberações por força, julgando o processo desastroso e que a CDU quer ver resolvido «criou-se um problema e tudo vale para o terminar», disseram, levantando dúvidas quanto à redacção do mesmo. O PS também manifestou dúvidas quanto à formulação do ponto. O BE diz que este ponto deveria ser apenas para conhecimento e não deveria deliberar porque o titulo refere apenas conhecimento de uma acta de uma sociedade que deixou de existir. Gerou-se alguma discussão tendo os deputados e a mesa chegado a consenso sobre a forma como devia ser votada, não como conhecimento, mas como deliberação. Esta foi aprovada por maioria, com três abstenções.





Diferendo com ANA Aeroportos em via de resolução

No ponto 2, referente à intervenção do público, onde apenas estava inscrito o advogado Ricardo Jorge que interveio para uma informação sobre o tema da “Expropriação da ANA – Aeroportos de Portugal, fim do processo”. Em traços gerais referiu a importância da intervenção da CM Maia e da AM Maia no processo que terá sido revertido e que o facto consumado, após várias negociações, o foi por deliberação da ANA, de 11 de janeiro, onde foram revogadas as expropriações que estavam em curso. Segundo o advogado foi-lhes concedido razão. A FEUP - Faculdade de Engenharia do Porto colaborou e conseguiu dar uma solução alternativa a ambas as partes e a sua intervenção serviria para agradecer à CM e AM da Maia e entregar o estudo da FEUP, independente, com a solução que resolve os problemas.





Encerramento de agências da CGD

No ponto 1, destinado ao Período antes da Ordem do Dia, que dado ter-se transformado no ponto de interesse político principal deixamos nesta crónica para o fim, intervieram vários deputados.

O deputado Couto Alves (CDU), apresentou algumas questões que a Câmara irá responder e uma moção contra o encerramento local de várias agências bancárias da CGD, tendo esta sido aprovada por unanimidade.

TAP no aeroporto

Os deputados Andrade Ferreira (PS) e Silvestre Pereira (BE), apresentaram moções similares, mas no seu entender diferentes sobre o serviço da TAP no aeroporto Francisco Sá Carneiro, pelo que foram votadas em separado, mas ambas aprovadas por unanimidade.





Sakthi na Maia

Alberto Neto (CDU), questionou a Câmara sobre a alegada deslocazação da empresa Sakthi que tem cerca de 500 trabalhadores para uma nova fábrica noutro concelho (Águeda) e o que o Município terá feito para segurar este investimento. O presidente da CM Maia, Bragança Fernandes chamou a si a resposta e disse que a Maia tudo fez para que a nova unidade se instalasse na Maia «A Maia é o 4º maior concelho exportador, tem os seus polos industriais lotados ou quase lotados», mas mesmo assim tentou que esse investimento ficasse cá. As exigências terão ultrapassaram em muito o que seria razoável e o que tem sido oferecido a outros investidores «não podemos ceder tudo a título gratuito e isentar de todos os impostos» pelo que segundo Bragança Fernandes a negociação não chegou a bom porto. No entanto o presidente da Câmara acrescentou que a sede se mantem na Maia e que a avaliar pelos pedidos de autorização que foram solicitados à Câmara não lhe parece que tenham intenções de alterar a situação.





Transferência de Competências e Emprego

Cristiano Castro (CDU), apresentou uma Moção sobre a “Transferência de Competências do Governo para a Câmara”, tendo sido aprovada por maioria e duas abstenções.

Maria Luísa Oliveira (BE), apresentou uma moção de recomendação sobre “Emprego e Combate à Precariedade Laboral”, que foi aprovada com 25 abstenções.





Municipalização dos STCP

João Torres (PS), discursou sobre o “Processo de Municipalização dos STCP”, confrontando o Presidente da Câmara, a Câmara e os deputados do PSD à Assembleia Municipal sobre uma alegada diferença de opinião e de opções do PSD na Assembleia da República e do PSD na Maia e Distrito. Bragança Fernandes e Cândido Graça (PSD) responderam que se tratavam de questões diferentes, nacionais e locais, tendo o deputado socialista concluído que o PSD tem uma posição diferente em ambos os locais, sem discurso coerente.





Tarifa Social na Maia

Silvestre Pereira (BE), para além da Moção da TAP que já referimos, questionou o executivo sobre a Tarifa Social da Maia, no gás, água e luz, quantas pessoas ou famílias estão abrangidas e se existe divulgação sobre o assunto. Bragança Fernandes disse que iria questionar os serviços sobre essa matéria.





Transparência Municipal

Paulo Vaz (PS), discursou sobre o “Índice de Transparência Municipal”, que se publica desde 2013 e onde a Maia «não teve o índice que achamos que deveria ter», dado que em 2014 estava no 146ºlugar, índice 34; em 2015 estava no 164º lugar, índice 39 e em 2016 estava no 93º lugar, índice 61, recomendando em nome do PS ao Presidente de Câmara e para transmitir ao vice-presidente, que é extremamente importante a transparência, a informação aos cidadãos e que este ranking terá de ser melhorado nos próximos anos e de preferência para ficarmos no top 10. Bragança Fernandes disse que o índice não é relevante e tem sido contestada a sua fiabilidade, no entanto referiu que a Maia «joga noutro campeonato» e que se reparar a Maia está no Top 10 dos municípios de maior dimensão. Alguns deputados da Maioria PSD/PP comentaram entre si se este não seria o primeiro sinal de que o pedido efectuado pelo PS, não significava a constatação de uma vitória nas próximas eleições, dado que o deputado em recomendação ao presidente e vice-presidente, alegadamente se referia «aos próximos anos».





Poder local, pilar da democracia

Para último lugar deixamos a intervenção do deputado António Teixeira (PS), talvez a mais longa da sessão, mas também a mais inesperada e de maior conteúdo político da sessão.

De facto os deputados, com alguma surpresa ouviram o deputado iniciar a sua intervenção sobre o que é para si o poder local, o que representa e o que é ser autarca na generalidade «O poder local representa pilar importante na democracia», disse «acrescentando que «ser autarca é cumprir uma missão gerida por compromissos e valores éticos», referindo ainda que «Tive a honra de ser autarca nesta terra que me viu nascer e dois privilégios: o privilegio de suceder a Manuel Correia como presidente da Junta de Águas Santas e o segundo privilegio ter sido, algo inédito, tal como meu pai, Aristides Teixeira, presidente da Junta de Águas Santas».





«Negócio vergonhoso»

Seguidamente informou sobre a sua opção política «tornei-me militante do PS há mais de 25 anos e fiel aos ideais, aos seus princípios, não pertenço a nenhum sindicato de voto, sou militante activo, leal que não cede a ameaças e que não teme quem se julgue dono disto tudo» e prosseguiu «na politica não vale tudo, não vale olhar a meios para atingir fins, não o foi no passado, não o é no presente e nunca será no futuro o meu lema, essa é a via dos incompetentes e dos sem carácter. A missão de um partido é servir e não que alguns se sirvam e por isso o PS da maia não é o seu insignificante presidente, o seu secretariado ou tampouco os membros de uma Comissão Politica Concelhia que foram arregimentados para fazer um negócio vergonhoso. Não. O PS Maia são milhares de cidadãos que já se manifestam revoltados», referindo que não estava sozinho nesta opinião «sou apenas a voz de muitos».





«Estão a mais no poder local»

O deputado passou então do ataque político genérico ao ataque mais centrado «com a exceção de uma família, a mesma que conduziu o PS para seis derrotas, que reduziram o PS à miserável expressão de não ser poder em nenhuma Junta de Freguesia, quando chegou a ter 12 das então 17. A mesma família que tem como seu representante o único vereador do PS, em 40 anos do poder local, que vem à Assembleia Municipal, às vezes por escassos minutos, apenas para receber a misera senha de presença. Nunca antes tal aconteceu. Pessoas para quem a politica é apenas dinheiro e estão a mais no poder local», disse.





«Não é o PS que vai a votos, é um tal Francisco»

Centrando-se agora nas próximas eleições autárquicas referiu que «em 2017, pela primeira vez o PS não vai a votos neste concelho, escondendo-se atras de uma candidatura independente que diz e passo a citar “ser livre e independente, sem amarras, ou forma de ordem de estatutos partidários para obedecer, dissonantes com os seus princípios morais e ideais políticos”, ou seja, não é o PS que vai a votos, é um tal Francisco, misturado com Lúcias e Jacintas e com o PS a servir de Capelinha das Aparições, onde se abrigam ressabiados e pecadores de toda a natureza, sobretudo do PSD para pagarem promessas e fazerem ajustes de contas. E para iludir os incautos e pobres de espirito até foram importar da Madeira, um partido da ultra direita neofascista à espera do milagre do Sol mas que é apenas o pretexto para que o putativo candidato e os ditos independentes não se assumam numa candidatura do Partido Socialista», acusou.





«PS Maia transformado numa loja de eletrodomésticos»

«Porque é que não assumem uma candidatura independente? Porque é que o PS se presta a esta farsa e não tem o seu candidato?», questionou, acrescentando que «como eu, muitos ex-autarcas e militantes socialistas, recusamos ver o PS Maia transformado numa loja de eletrodomésticos vandalizada e pilhada por gente sem escrúpulos, sem carácter, sem dignidade, um autentico bando de pilha galinhas. Não! Garanto-vos que vamos lutar por todos os meios até que sintam vergonha desta cedência, deste negócio. Vergonha desta traição ao PS, aos seus autarcas de ontem e de hoje, aos seus militantes e eleitores. A Maia vai ficar a conhecer-vos, um a um, pelas piores razões», transmitiu.





O apelo aos camaradas

A terminar António Teixeira apelou «exorto-vos camaradas deputados do PS desta Assembleia Municipal a que exijam uma candidatura do partido sem subterfúgios ou mentiras. Não cedam a vossa dignidade e o respeito que vos merece a força politica que representam por uma simples senha de presença seja em que órgão for. Ganhem o respeito dos maiatos e de todos aqueles que vos elegeram.

Percebam todos agora porque é que sendo eu um ex-presidente de Junta, deputado noutros mandatos e um militante socialista responsável e leal, tive que passar a independente nesta assembleia municipal», terminou agradecendo aos presentes ter-lhe sido permitido usar da palavra «a voz da razão e de falar com o coração. Obrigado por me terem permitido aliviar a consciência mantendo-me fiel aos meus princípios e valores democráticos».

A intervenção seguinte foi do deputado João Torres (sobre os STCP, já aqui referida) que nada referiu sobre o apelo do seu camarada.

Face a estas declarações tentamos ouvir o presidente da Concelhia do PS Maia, Jorge Ferreira Catarino, para um contraditório, que se escusou a comentar «situações que derivam de opções e processos democráticos internos e que por isso, apenas internamente devem ser discutidas».