“VintAGEING”, um projeto de desenvolvimento social

Uma iniciativa que visa o envelhecimento ativo e saudável.

“VintAGEING” é o mais recente projeto inserido no âmbito de desenvolvimento social, que pretende ser uma rede de cuidados domiciliários para estimular o envelhecimento ativo e saudável.

Após o estudo dos últimos relatórios da Administração Central do Sistema de Saúde em Portugal, que mostrava uma população envelhecida, maioritariamente do sexo feminino, com baixo nível de escolaridade, carenciada e com elevada incapacidade e dependência, tornou-se importante a intervenção para a promoção da autonomia individual, estimulando um envelhecimento ativo através da prevenção e manutenção da saúde do idoso nas suas residências.

O projeto, inspirado na missão da Província Portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nª Senhora, e promovido pela Escola Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM) em conjunto com o Hospital de Santa Maria, foi apresentado numa cerimónia que decorreu na Escola Superior de Santa Maria, no passado dia 13 de fevereiro.

Com vista ao desenvolvimento de “um trabalho multidisciplinar de intervenção comunitária, disponibilizando conhecimento científico e recursos próprios, em parceria com os poderes públicos e instituições de referência”, o projeto insere-se na estratégia do consórcio Porto4ageing que pretende marcar a cidade do Porto como referência internacional na área do Envelhecimento Ativo e Saudável.

Um dos objetivos passa pela criação de um Centro de Desenvolvimento Social, projetado para ser formado por três unidades, entre as quais, Residencial Intergeracional, Ocupacional e de Serviços Partilhados, sendo que a última pretende ser aberta a toda a comunidade envolvente.

Do projeto emana um programa intitulado “vintAGEING 65+” que inclui atividades de estimulação física (com exercício planeado de acordo com a metodologia adaptada do Promoting Physical Activity and Health in Ageing – PAHA project), aconselhamento nutricional, medicamentoso, segurança pessoal e socialização com estudantes voluntários da ESSSM, numa parceria intergeracional. Com isto, o objetivo passa pela promoção de hábitos de vida saudáveis e consequente prevenção e controlo de doenças crónicas não transmissíveis, focadas na população idosa, com atividades ao longo de oito semanas que tiveram início no passado dia 22 de fevereiro e irão estender-se até 21 de abril.

O programa, sujeito a uma avaliação de impacto, é gratuito e aberto a toda a população.