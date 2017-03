Jardim de Infância de Barroso com certificado “Coração Verde”

Na passada terça-feira, dia 21 de Fevereiro, decorreu a cerimónia de entrega do Certificado “Coração verde” ao Jardim de Infância de Barroso, em Nogueira e Silva Escura.

O certificado “Coração Verde” é entregue no âmbito do programa “Lipor Geração+” que é uma oferta facilitadora de práticas, que suportam a melhoria no desempenho ambiental das instituições e a consciencialização dos impactos ambientais na sociedade e na economia, promovendo uma otimização dos recursos humanos e materiais, afetos aos processos de gestão ambiental.

O Lipor Geração+ constitui uma oferta de educação e intervenção ambiental dirigido a: Associações; Instituições Sociais ou educativas; Agrupamentos Escolares; Instituições de Ensino Superior.

Em total sinergia com o plano estratégico da Organização, este programa assume-se claramente como uma ferramenta de intervenção em duas grandes áreas, a Prevenção e resíduos urbanos e Educação para o desenvolvimento sustentável.

O objectivo é criar uma oferta educativa que promova o compromisso dos cidadãos com boas práticas ambientais, facilitando a aquisição de competências promotoras de maior intervenção cívica, capazes de alimentar o crescimento e a consolidação de processos ambientalmente responsáveis e sustentáveis.

Para Silva Tiago, vice-presidente da autarquia e membro da Lipor «esta é uma excelente forma de fazer chegar aos mais novos a consciência ambiental, algo impensável pela tenra idade, mas que tem dado bons frutos, levando também esta mensagem aos mais velhos, aos pais, aos avós e toda a família», disse.