Luar na Lubre no Grande Auditório do Fórum da Maia

No ano em que comemoram o seu trigésimo aniversário, o grupo de música celta “Luar na Lubre” apresentou um concerto no Grande Auditório do Fórum da Maia no passado dia 4 de fevereiro.

No ano em que comemoram o seu trigésimo aniversário, o grupo de música celta “Luar na Lubre” apresentou um concerto no Grande Auditório do Fórum da Maia no passado dia 4 de fevereiro.

Para assinalar a data, iniciaram uma digressão internacional que os trouxe ao concelho num concerto onde foi apresentado o duplo álbum intitulado “XXX Aniversario – Selección Especial de Temas”, lançado em janeiro deste ano.

Em véspera de serem acolhidos, pela primeira vez, na cidade da Maia, o grupo deu uma entrevista ao Maia Hoje.





Maia Hoje - Como nasceu o conjunto "Luar na Lubre"?

Luar na Lubre - Luar Na Lubre nasce no ano 1986 na cidade de A Coruña com o propósito de trabalhar sobre a música tradicional e folk da Galiza.





MH - Quantos elementos constituem o grupo galego?

LnL - Hoje em dia, Luar Na Lubre é formado por 7 membros, ainda que pelo grupo tenham passado cerca de 25 elementos, ao longo de 30 anos.





MH - Como surgiu o gosto pela música celta?

LnL - A música chamada "celta" é um modo de fazer música importado de povos e países com passado cultural "celta" importante, como são a Irlanda, a Escócia, a Bretanha, o País de Gales, entre outros. A Galiza tem também uma forte influência celta e a proximidade com estas músicas fez com que no nosso país crescesse um importante interesse, nos finais dos anos 70, por este modo de fazer música, que perdura até aos dias de hoje.





MH - Em que se inspiram para compôr os temas?

LnL - A Galiza é a nossa principal fonte de inspiração, ainda que todos os elementos, naturais, sociais e culturais que nos rodeiam sirvam de inspiração.





MH - Para a comemoração dos 30 anos lançaram recentemente um disco, intitulado "XXX Aniversário", e iniciaram uma digressão internacional. Por onde têm passado e que experiências têm reunido?

LnL - Efetivamente, no Natal de 2016 saiu à venda um CD com uma compilação de temas que entendíamos ser importante valorizar. Com este trabalho, faremos uma importante digressão que nos levará por todo o estado espanhol, por Portugal, pela Bretanha e pelo México, e que confirma o nosso carácter internacional. Já estivemos em mais de 30 países de todo o planeta.





MH - De onde surgiu a ligação com Portugal?

LnL - Conhecemos de perto a música portuguesa, tanto a tradicional como a dos cantores. O Zeca Afonso, o Fausto, a Brigada Victor Jara, Romanças ou Sérgio Godinho, para dar alguns nomes, são propostas que gostamos e que têm importância no que temos feito. Para além disso, há um ponto de intersecção importante de cultura entre a Galiza e Portugal e a música é parte importante dentro desta intersecção.





MH - Entre 2005 e 2011, os "Luar na Lubre" tiveram como vocalista Sara Vidal. Como surgiu a oportunidade de trabalhar com uma portuguesa?

LnL – A Sara, naquela altura, estava a estudar na Galiza, eu já conhecia o bem que cantava e o seu estilo. Pareceu-nos interessante para uma etapa determinada e assim foi como entrou. Foi um tempo muito enriquecedor.





MH - É a primeira vez que atuam na cidade da Maia?

LnL - É a primeira vez e estamos encantados de poder fazê-lo. Oxalá seja a primeira de muitas, no futuro.





MH - Quais os projetos futuros?

LnL - O projeto imediato é a digressão por todo este ano e, seguidamente, em finais de 2017, começar a gravação do novo CD, mas este último ainda está muito longe....