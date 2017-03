Rotários da Maia homenagearam Pequenos Cantores

As galerias do Fórum da Maia acolheram no passado dia 25 de Fevereiro, ao fim da tarde, a cerimónia solene promovida pelo Rotary Clube da Maia, na qual o Coral Infantil Municipal dos Pequenos Cantores da Maia foi agraciado com o diploma de instituiçã

Manuel António Ferreira, rotário responsável pelo cerimonial protocolar do RCM, leu os currículos do Coral e do seu Maestro, Victor Dias, fazendo menção das razões pelas quais os rotários maiatos votaram por unanimidade a realização desta significativa homenagem que ocorre precisamente quando os Pequenos Cantores da Maia comemoram 25 anos de intensa carreira artística e musical.

Paulo Ramalho, presidente do Rotary Clube, elogiou na sua alocução, o trabalho cultural, artístico, musical, social e cívico que o Coral Infantil Municipal tem vindo a realizar ao longo deste quarto de século, levando o nome da Maia aos quatro cantos do Mundo, considerando que a sua atividade tem tido ampla difusão mediática.

Por sua vez, Bragança Fernandes, Patrono do Coral e Edil maiato, sublinhou o papel dos grandes embaixadores da Maia, tecendo também elogiosas considerações a respeito do seu Maestro, Victor Dias, que considerou a alma dos Pequenos Cantores da Maia e um homem bom, inteligente e talentoso, que tem dedicado toda a sua vida a este projeto artístico. Projeto que hoje conta também com o precioso contributo da mais antiga pequena cantora e atual Maestrina assistente, Ana Lídia Rouxinol, que tem ajudado a que o Coral evidencie atualmente uma performance de elevado nível musical nunca antes alcançada.

António Silva Tiago, impossibilitado de estar presente por razões de natureza familiar, enviou uma mensagem que foi lida pelo presidente dos rotários, felicitando os Pequenos Cantores da Maia, o seu Patrono, maestros e famílias, por serem distinguidos de forma tão digna por uma instituição humanista de dimensão mundial.

Nas palavras que proferiu, agradecendo o tributo que o Rotary Clube da Maia prestou aos Pequenos Cantores da Maia, Victor Dias, dedicou a distinção com que o Coral foi agraciado, a todas as crianças e jovens que ao longo dos seus 25 anos de carreira artística deram voz a este projeto municipal, partilhando-o igualmente com o seu fundador, Vieira de Carvalho, e com o seu atual Patrono Bragança Fernandes de quem sublinhou a forma afetuosa como sempre tratou as crianças e cuidou de proporcionar tudo quanto se revelou necessário para o normal desenvolvimento da sua atividade artística. Victor Dias agradeceu igualmente aos pais e às famílias dos pequenos artistas, todo o apoio dispensado durante este quarto de século e referiu o seu apreço pelo gesto do Rotary Clube da Maia, salientando o facto desta instituição filantrópica e humanista, emanada da sociedade civil, reconhecer o trabalho e o mérito dos Pequenos Cantores da Maia, revelando deste modo a sua atenção à vida cultural e social que fervilha na comunidade em que o clube está integrado.

Pequenos Cantores da Maia e Amigos da Música abrilhantaram a cerimónia em que receberam a honrosa distinção, interpretando um repertório diversificado em géneros e estilos, o que comprovou pela prática artística, a sua versatilidade musical.