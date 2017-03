“Caminhada da Primavera” volta a realizar-se pelo 4º ano consecutivo

Juntos pelos "Resistentes" num percurso de 5km solidários no próximo dia 26 de março, às 10h na Praça do Município.

A caminhada que tem solidariamente angariado fundos para apoiar várias causas sociais volta a realizar-se pelo 4º ano consecutivo e, desta vez, os participantes irão vestir a camisola pelos “Resistentes” ao longo de 5km, num encontro que está marcado para o próximo dia 26 de março, pelas 10 horas na Praça do Município.

Esta é uma iniciativa do Espaço2, que se dedica ao desenvolvimento de atividades lúdicas para crianças e jovens, em parceria com a Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho da Maia (FAPEMAIA) e com o apoio da CM Maia.

A caminhada que irá apoiar crianças que se encontram em tratamento no IPO do Porto será amadrinhada pela deputada Emília Santos que, pelo segundo ano consecutivo, volta a ser o rosto desta iniciativa. Em anos anteriores, o projeto, que tem apoiado a Anocas e outras causas sociais como a Socialis, o Samuel e a Inês Raio de Luz, tem contado com cerca de mil inscrições.

O objetivo é que, com o valor angariado, sejam criadas bolsas para o Ensino Superior destinadas à equipa de futebol do serviço de pediatria do IPO do Porto, os “Resistentes”.

Sérgio Marques, responsável pelo Espaço2, acredita que “mais do que a contribuição em valor monetário, conta a consciencialização para este tipo de causas”.

Do valor total da inscrição, que para adultos (a partir dos 13 anos) terá um custo de 4 euros e para crianças (até aos 12 anos) 2,50 euros, reverterão para os “Resistentes”, respetivamente, 1 e 0,50 euros.

Este ano, a “Caminhada da Primavera” contará com um novo espaço, uma FunZone, com insufláveis e pinturas faciais para os mais pequenos. Presente estará também a Cruz Vermelha Portuguesa com uma unidade móvel para realizar rastreios aos participantes.

Os kits oferecidos pela organização, compostos por uma t-shirt, água e brindes, poderão ser levantados no Espaço2 ou no posto do Turismo Maia a partir do dia 20 de março.





As inscrições encontram-se disponíveis online em: https://goo.gl/lcIOYZ

Para mais informações, consultar a página de Facebook do Espaço2.

Imagens