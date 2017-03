Maiatos/Reabnorte apresentaram época

Na passada Sexta-Feira dia 24 de Fevereiro o Grupo Desportivo Os Maiatos apresentou a equipa Ciclismo/BTT, Maiatos /Reabnorte para a época de 2017.

A apresentação foi no auditório do Tecmaia Parque de Ciência e Tecnologia da Maia e contou com a presença de sócios, familiares de atletas, patrocinadores e varias entidades oficiais entre as quais Emília Santos, Deputada da Assembleia da Republica, Bragança Fernandes, Presidente da Câmara Municipal da Maia, Hernâni Ribeiro, Vereador do Pelouro do Desporto, Delmiro Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, José Pacheco Presidente da Associação de Ciclismo do Porto, Joaquim Leite Presidente da Assembleia da Associação de Ciclismo do Porto, Presidentes de várias Freguesias da Cidade da Maia, forças de segurança, órgãos sociais do GD Maiatos, dirigentes de clubes, comunicação Social, entre outros.

A equipa de estrada Feminina, BTT, Enduro, Ciclocrosse e escolas arranca para a época de 2017 com o objectivo melhorar os excelentes resultados obtidos nas épocas anteriores no Cross-Country Olímpico (XCO), Ciclocrosse, no Enduro irá defender o título de campeão da Taça de Portugal que é detentor dos últimos dois anos, em Estrada feminina será uma estreia, tendo no seu plantel atletas de grande nível, como Ana Rita Vigário, Maaris Meier, Sofia Brites, Marta Branco, Ana Tomás entre outras, também é novidade na formação iniciando a Escola de Ciclismo, já fazendo parte um bom número de crianças que optaram por esta modalidade.

Maiatos Reabnorte irá participar, nas Taças de Portugal, Campeonatos Nacionais como provas Regionais, irão fazer algumas provas no estrangeiro, contando com o apoio da Câmara Municipal da Maia, Freguesias da Maia, como patrocinadores que acreditam no potencial desta equipa.

Para Paulo Ribeiro, presidente dos Maiatos «A época de 2017 constitui para nós um grande desafio, acreditamos nos valores do trabalho, da dedicação, do empenho e na união deste grande grupo, tratando-se como uma família. Reunimos um grupo de corredores muito forte, coeso e equilibrado para responder aos muitos e grandes desafios da temporada, fazendo a diferença nas grandes provas que se aproximam e acreditamos que podemos destacar-nos em todas as corridas que participarmos».

Delmiro Pereira reforçou a importância das femininas no ciclismo, tendo esta equipa já um grande número a participarem nas várias vertentes do ciclismo.

Joaquim Leite, presidente da Assembleia da Associação de Ciclismo do Porto e José Pacheco Presidente da ACporto, mostraram confiança a esta equipa que tem uma grande estrutura, garantido sucesso nesta associação.

Hernâni Ribeiro vereador do Desporto da Câmara Municipal da Maia transmitiu elogios, sendo uma equipa ainda com poucos anos de vida e já com um historial muito grande, uma equipa sempre muito activa, dinamizando o desporto, e levando o nome da Maia a todo o país conquistando títulos, tendo excelentes atletas a nível internacional e agora projectando a Escola de Ciclismo, um grande alicerce para o futuro sucesso, ainda garantiu que a Pista de BTT em Vilar de Luz, está para breve o inicio da construção como o edifício de sede e apoio a esta equipa.

Bragança Fernandes Presidente da Câmara Municipal da Maia, orgulha-se de ver ao fim de alguns anos uma equipa Maiata a elevar novamente o ciclismo neste Município, onde já passaram grandes nomes do ciclismo em Portugal, conquistando muitas camisolas amarelas, desafiando assim, os Maiatos a formar uma equipa de estrada.

Emília Santos, deputada da Assembleia da Republica, uma maiata de raiz, nunca faltou a estas grandes iniciativas que este clube organiza, transmitindo muita confiança e uma grande simpatia e amizade mostrando o seu carinho a esta equipa maiata em que o nome refere sempre a autarquia e o seu povo.

Maiatos Reabnorte inicia assim esta temporada prometendo muito espectáculo, adrenalina e sucesso nesta modalidade onde inicia mais um ciclo Olímpico, em que se começa já a trabalhar nos objectivos a longo prazo.