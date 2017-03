Maia AC no pódio do atletismo nacional

A conquista de títulos individuais e coletivos no Campeonato Nacional em Pista Coberta nos diferentes escalões tem sido notória para o Maia AC.

Nos passados dias 4 e 5 de fevereiro, decorreu em Pombal o Campeonato Nacional de Juvenis em Pista Coberta, onde Tomás Dinis e Lia Lemos se sagraram campeões, respetivamente, no salto em comprimento e 300 metros com a camisola do Maia AC. A atleta Lia Lemos, conquistou ainda o título de vice-campeã nacional em 1500 metros.

Também em Pombal, nos dias 11 e 12 de fevereiro, foi a vez de Ana Silva brilhar no Campeonato Nacional Sub-23 em Pista Coberta ao ser vice-campeã no salto em altura. Ao disputar o mesmo campeonato, nos passados dias 24 e 25 de fevereiro, a atleta voltou a subir ao pódio com a conquista da medalha de bronze no salto em altura.

O Maia AC não faltou ao Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta que disputou na II divisão. Nesta categoria, a equipa feminina acabou por sagrar-se vice-campeã nacional, ficando a três pontos da medalha de ouro, conquistada por Salesianos de Manique.

A equipa masculina, que conquistou a 5ª classificação, fez-se sobressair através dos atletas Sérgio Teixeira e João Cruz com a vitória das provas de 1500 e 3000 metros, respetivamente.

No regional, disputado na Póvoa de Varzim no dia 11 de fevereiro, André Espinosa e Tomás Dinis conquistaram o título de campeões no triatlo de juvenis – opção 1 e triatlo de juvenis – opção 2, respetivamente. No escalão de infantis foi Miguel Regalo quem se sagrou vice-campeão regional de triatlo jovem-infantis pelo Maia AC.