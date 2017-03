Colóquio pretende homenagear Virgílo Ferreira

A propósito do encerramento das comemorações do centenário do nascimento de Virgílio Ferreira realizar-se-á um colóquio no próximo sábado, dia 11 de março, pelas 15h, no Pequeno Auditório do Fórum da Maia.

A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal da Maia, em parceria com a biblioteca local, levou a cabo um Colóquio que se intitula “Virgílio Ferreira – Uma evocação” para encerrar o ciclo de comemorações do centenário do nascimento do escritor, iniciado em janeiro de 2016.

O colóquio, que integra no seu programa comunicações de oradores convidados, a apresentação de uma revista e o visionamento de um filme, constitui-se como uma oportunidade de (re)contactarem com o espírito e obra do autor.

Vergílio Ferreira nasceu em 1916, em Portugal. Formou-se em filologia na Universidade de Coimbra.

Em 1942 começou a sua carreira como professor de português, latim e grego, mas foi em 1953 que publicou a sua primeira coletânea de contos, “A face sangrenta”.

Em 1959 publicou “Aparição”, livro que lhe rendeu o prêmio “Camilo Castelo Branco” da sociedade portuguesa de escritores. No mesmo ano, ingressou no liceu Camões, em lisboa, onde ficou até a sua aposentadoria, em 1982.

As suas obras receberam influências do existencialismo, dos clássicos gregos, do neo-realismo, da perspetiva metafísica, da simbólica e, de certa forma, do niilismo. Essa mistura de abordagens e influências resultaram numa obra diversificada e original.

Em 1992 foi eleito para a Academia das Ciências de lisboa e, além disso, recebeu o prêmio Camões.

Algumas de suas principais obras são: “Vagão jota" (1946), "Mudança" (1949), “Manhã submersa" (1954), "Aparição" (1959), "Espaço do invisível", "Do mundo original" (ensaios), "Para sempre" (1983), "Até ao fim" (1997) e "Na tua face" (1993).

O autor faleceu em 1996, em lisboa. Deixou uma obra incompleta, "Cartas a Sandra", que foi publicada postumamente.

A entrada é gratuita, mas com capacidade limitada a 140 participantes.

