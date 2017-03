CaniTrail Terras do Lidador

A primeira iniciativa na cidade da Maia que procura combinar o homem e o cão através de um trail irá realizar-se no dia 14 de abril no Parque Urbano de Avioso, Castêlo da Maia, às 15h.

Este é um evento inovador e o primeiro a realizar-se nas terras da Maia onde, simultaneamente, haverá uma “Feira Pet”, em espaço aberto, com a exposição de algumas marcas de referência em produtos animais, organizações de defesa, lojas pet, entre muitas outras atratividades.

A iniciativa é da responsabilidade da Confraria Trota Montes em parceria com a Caominhadas.com. O apoio é da Câmara Municipal da Maia em conjunto com a Junta de Freguesia do Castêlo da Maia.

Imagens