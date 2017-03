Nelson Ferraz apresenta novo livro

Colóquio pretende homenagear Virgílo Ferreira

A propósito do encerramento das comemorações do centenário do nascimento de Virgílio Ferreira realizar-se-á um colóquio no próximo sábado, dia 11 de março, pelas 15h, no Pequeno Auditório do Fórum da Maia.

