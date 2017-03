Detido presumível assaltante dos CTT, Bancos e Clínica na Maia

Detido terá 51 anos, sem ocupação laboral e sem antecedentes criminais

Detenção de suspeito de assaltos à mão armada

Foi detido pela Polícia Judiciária um homem fortemente indiciado pela prática de roubos com arma de fogo a postos dos CTT e instituições bancárias na Maia.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de crimes de roubo, com utilização de arma de fogo, a postos dos CTT, agência bancária e clínica médica, na área do Concelho da Maia.

As investigações apontam para a autoria de seis crimes de roubo, com utilização de arma de fogo, sendo quatro a postos dos CTT, um a uma sucursal bancária e o último a uma clínica médica, no período entre agosto do ano passado e janeiro do ano em curso.

Na sequência das diligências de investigação efetuadas por esta Polícia foi possível reunir prova indiciária que levou à detenção do suspeito fora de flagrante delito pelos seis roubos em causa, através dos quais subtraiu cerca de três mil euros em numerário.

O detido com 51 anos de idade, sem ocupação laboral e sem antecedentes criminais conhecidos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.