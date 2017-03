Origem do segundo caso de Legionella por explicar

Direcção Geral de Saúde emitiu comunicado referindo dois casos conhecidos, um deles ainda não explicado e seis em análise.

Depois da notícia anterior do Maia Hoje, já ao final do dia, a DGS emitiu um comunicado oficial onde afirma que foram «notificados dois casos de doença dos legionários em trabalhadores da empresa Sakthi Portugal», tendo efectuado um estudo ambiental na empresa que detectou a presença da bactéria em torres de arrefecimento da empresa «tendo a delegada de saúde mantido os administradores da empresa informados sobre os riscos», levando à suspensão do funcionamento das torres suspeitas.



Além destes dois casos revelados pela DGS que a administração não confirmou à imprensa, foram ainda detectados mais seis casos que «de acordo com os inquéritos epidemiológicos realizados não podem, ainda, ser associados à mesma fonte», diz a DGS que acrescenta que os laboratórios «encontraram bactérias da mesma espécie "Legionella pneumophila, serogrupo 1 e genótipo ST37" na água de uma das torres de arrefecimento e, até agora, apenas num doente internado que entretanto teve alta», não explicando no comunicado qual o genoma do segundo caso revelado, nem a sua origem.



A terminar, no comunicado assinado pelo director-geral de saúde, Francisco George, a DGS diz que a inspecção do ambiente continua a efectuar operações de fiscalização e que estão a ser tomadas medidas adequadas à situação, não necessitando os residentes de adoptar medidas específicas e adicionais.



Silva Tiago, vice-presidente da autarquia, disse aos jornalistas há momentos que a DGS já terá contactado a autarquia e informado sobre o assunto, tendo sido colocados à disposição, se necessário, os serviços do município e a Protecção Civil.





