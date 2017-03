Terceiro caso de Legionella confirmado na Maia

Comunicado surgiu há momentos na página da DGS.

A Direcção Geral de Saúde acaba de actualizar em comunicado a situação no concelho da Maia.

Este é o teor, na integra do referido documento, assinado por Francisco George:

«No seguimento da situação identificada no concelho da Maia, a Direção-Geral da Saúde atualiza a informação ontem divulgada:

1. Foi hoje notificado um novo caso de doença dos legionários através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) que se encontra internado no Centro Hospitalar de São João, no Porto, com estado clínico considerado estável;

2. Este novo caso não altera o nível de alerta, uma vez que coincide com o último dia do período de incubação correspondente à desinfeção das torres suspeitas;

3. Sublinha-se que a população residente no concelho da Maia não precisa de tomar cuidados adicionais;

4. Por outro lado, os trabalhos conduzidos pela Inspeção-Geral do Ambiente (IGAMAOT) confirmam que a unidade fabril está em condições de continuar a laboração, visto que os trabalhos de desinfeção entretanto concluídos revelaram amostras sem contaminação, segundo o Instituto Ricardo Jorge».



