«Esteio fundamental da estabilidade política do município»

Na segunda-feira, dia 13 de março, a JSD Maia reuniu com António Fernando Oliveira Silva, o líder parlamentar da coligação “Sempre pela Maia” na Assembleia Municipal, para fazer um balanço do trabalho desenvolvido pelo grupo parlamentar nos últimos a

António Fernando Oliveira Silva referiu que a maioria parlamentar, na Assembleia Municipal da Maia, tem sido um esteio fundamental da estabilidade política do município da Maia, por ela passando os documentos fundamentais para a execução da política municipal, como as contas e o orçamento.

Na reunião, o líder parlamentar realçou que a Assembleia Municipal, através da maioria, acompanhou e sustentou a mudança de paradigma de gestão autárquica na Maia, que passou pela aposta na política de melhoria e reforço dos serviços prestados aos maiatos, a vários níveis, e pela redução da dívida do município.

Para o futuro, António Fernando Oliveira Silva defende que a Maia tem que continuar a ter forte capacidade de inovação em termos políticos, mantendo-se na dianteira dos municípios portugueses, devendo ser capaz de melhorar continuamente a qualidade e eficiência dos serviços prestados aos maiatos, para continuar a reforçar a qualidade de vida dos seus habitantes.

Relativamente à JSD Maia, António Fernando, lançou o desafio para a apresentação de propostas inovadoras, concretas, mas ao mesmo tempo realistas, pois é a melhor forma de mostrar o que a juventude da Maia quer para o seu futuro e para o futuro da sua terra.

Hélder Quintas Oliveira, Presidente da JSD Maia, aproveitou a reunião para destacar as qualidades de liderança de António Fernando Oliveira Silva, evidenciadas na gestão do debate parlamentar, em sede de Assembleia Municipal «o conhecimento profundo da realidade concelhia faz, várias vezes, das intervenções do líder parlamentar na Assembleia Municipal, autênticos momentos de formação sobre a política maiata, mas, também, sobre a intervenção e o debate político numa assembleia», disse o jovem.