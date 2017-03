Novo centro de congressos nasce na Maia

No próximo mês de maio, a menos de um quilómetro do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, abre portas uma nova categoria de equipamento privado, a Gobalio Gardens, executada pela Agremarco (AGM).

Trata-se de um empreendimento destinado à organização e gestão de eventos particulares empresariais e institucionais que implica um investimento superior a 1,8 milhões de euros. Com uma área total de 12 mil metros quadrados, a nova estrutura localiza-se no concelho da Maia, a menos de um quilómetro do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que lhe confere excelentes acessos e comunicações privilegiadas aos principais eixos rodoviários.

O projeto, da responsabilidade do arquiteto Hugo Silva, assenta na reabilitação de uma moradia, a que se juntam dois novos edifícios, nomeadamente um salão de eventos e um pavilhão de serviços, que estarão dotados das mais modernas tecnologias. A intervenção está também a ser realizada nos arranjos exteriores, que interligam os edifícios à área dos jardins, aos percursos pedonais que rodeiam a quinta, ao anfiteatro natural virado para um lago recreativo e ainda à pista de aterragem para helicópteros.

A estrutura inicial, em fase de adaptação, é uma moradia com 220 m2 totalmente equipada com sala, bengaleiro e suites para hospedagem. Por sua vez, o espaço multi-funções compreende uma nave de 420 m2 totalmente climatizada que permite diversas soluções de layout interior. O salão é ladeado por espelhos de água, inclui piscina aquecida no pátio interior e uma área onde poderão ser feitas projeções de vídeos com som integrado. Já o pavilhão de serviços, com uma área de 430 m2, inclui uma sala de degustação, balneários e uma cozinha para a realização dos serviços de catering com a capacidade para fornecer 300 refeições em simultâneo.

Pensado para ser adaptado a qualquer tipo de evento, espetáculo ou conferência, o Globalio Gardens aposta num pé-direito mínimo de 3,5 m nas áreas comuns de vão livre (sem pilares), que, aliado às caixilharias com a mesma altura, permite um contacto visual com toda a envolvente da quinta, em harmonia com a topografia natural do terreno.

Em termos de acessibilidade, este novo equipamento foi projectado para garantir todas as necessidades, o que o torna num dos poucos com certificação e com condições únicas de conforto para pessoas com mobilidade reduzida. O Globalio Gardens dispõe ainda de parque de estacionamento privativo com capacidade para 65 lugares.

AGM

Sediada em Braga, a Agremarco - AGM nasceu em 2011 e apostou logo na internacionalização, nomeadamente na Bélgica, onde a empresa portuguesa tem crescido em velocidade cruzeiro.

A construtora aposta numa solução integrada de serviços, - desde estruturas de betão, alvenarias interiores, alvenarias de fachada em tijolo face à vista e revestimentos hidráulicos, pétreos e cerâmicos, - contando com uma equipa experiente de mais de 100 colaboradores incluindo um corpo técnico de engenheiros civis e técnicos de higiene e segurança no trabalho para gestão e acompanhamento das obras dos seus clientes, especialistas na execução dos serviços e com elevados níveis de rendimento. A integração de diferentes serviços e o acompanhamento técnico constituem, de resto, factores de diferenciação que têm valido um crescimento sustentado de volume de trabalho.

Com um portefólio considerável de obras na Bélgica, nomeadamente na área das residências de assistência geracional, instituições de ensino (ganharam a primeira obra da renovação do parque escolar) e edifício de escritórios, a AGM ganhou em 2015 a obra de remodelação do primeiro entreposto da transportadora belga nacional. Tratou-se de uma experiência piloto, que arrancou em 2015 e termina este ano.

A AGM espera continuar a crescer no mercado nacional e noutros mercados internacionais, alavancada pela experiência e reconhecimento granjeados até agora.