Sakthi já não está contaminada

Segundo as fontes transcritas, a exposição a esta bactéria deverá estar confinada às instalações da empresa e não às áreas adjacentes, tendo sido considerados válidos quatro casos de trabalhadores da empresa.

Com larga exposição mediática, este caso teve vários desenvolvimentos ao longo da semana.

Na noite de segunda-feira passada, o Maiahoje soube através de um canal televisivo de notícias que a Direcção Geral da Saúde (DGS) terá, na última semana de Fevereiro, detectado um caso de legionella, numa unidade fabril da Maia.

Ao que se dizia haveria pelo menos um caso confirmado da “doença dos legionários” e cerca de 6 que estariam sob suspeita.

Já na terça-feira de manhã, contactada a autarquia, desconhecia-se qual a empresa em causa, adiantando o seu presidente, Bragança Fernandes, que estava «indignado pelo facto da autarquia não ter sido informada pela DGS dirigida por Francisco George».

Durante a manhã o Maiahoje soube que se tratava da Sakthi, uma fábrica instalada na zona industrial de Vermoim, que se dedica ao fabrico de componentes automóveis.

Segundo o que apuramos na altura, o problema estará resolvido ou pelo menos confinado, dado que esta unidade fabril está sob constante vigilância devido às emissões poluentes e aos filtros de que dispõe para colmatar o problema, disse fonte da autarquia.

No local, Mariz dos Santos, morador de uma das muitas residências familiares na zona disse que estava muito preocupado com a situação dado que os moradores têm vindo a alertar para o perigo desta fábrica e que tal poderá ser potenciado pelo facto de utilizarem a água de um ribeiro para o processo de fabrico e eventualmente para descarga de efluentes, havendo inclusive, um processo em Tribunal a decorrer por outros motivos, mas também ambientais.

Na Câmara Municipal da Maia, Silva Tiago, vice-presidente, em conferência de imprensa deu visibilidade à insatisfação do município para com a Direcção Geral de Saúde, dado que alegou terem «tido conhecimento do caso pela imprensa e até ao momento, apesar dos esforços, não receberam qualquer nota da DGS». No entanto pediu à população que se mantenha calma e que «mantenham a confiança na autarquia dado que estão em cima do acontecimento que ao que é público estará já controlado e alegadamente em situação de normalidade».

O Maiahoje esteve no mesmo dia na empresa e teve a oportunidade de ouvir o seu administrador delegado, Jorge Fesch, que disse que apenas tem conhecimento de um caso, relativo a Novembro de 2016, que terá afectado um trabalhador que está já totalmente recuperado.

Para o administrador «a empresa adoptou desde logo as medidas necessárias e recomendadas, está devidamente assessorada na matéria por empresas especializadas, somos cumpridores e o problema detectado em Novembro, numa torre de refrigeração, desde essa altura, apesar da intensificação de análises, estas foram sempre negativas. Por outro lado, fala-se em sete outros casos e o administrador questiona se, a ser verdade, não serão sete outras empresas porque na sua todos os testes desde então são negativos», disse, acrescentando que «a DGS tem, desde então, controlado este despiste».

Origem do segundo caso de Legionella por explicar

Já ao final do dia, a DGS emitiu um comunicado oficial onde afirma que foram «notificados dois casos de doença dos legionários em trabalhadores da empresa Sakthi Portugal», tendo efectuado um estudo ambiental na empresa que detectou a presença da bactéria em torres de arrefecimento da empresa «tendo a delegada de saúde mantido os administradores da empresa informados sobre os riscos», levando à suspensão do funcionamento das torres suspeitas.

Além destes dois casos revelados pela DGS que a administração não confirmou à imprensa, foram ainda detectados mais seis casos que «de acordo com os inquéritos epidemiológicos realizados não podem, ainda, ser associados à mesma fonte», diz a DGS que acrescenta que os laboratórios «encontraram bactérias da mesma espécie “Legionella pneumophila, serogrupo 1 e genótipo ST37” na água de uma das torres de arrefecimento e, até agora, apenas num doente internado que entretanto teve alta», não explicando no comunicado qual o genoma do segundo caso revelado, nem a sua origem.

A terminar, no comunicado assinado pelo director-geral de saúde, Francisco George, a DGS diz que a inspecção do ambiente continua a efectuar operações de fiscalização e que estão a ser tomadas medidas adequadas à situação, não necessitando os residentes de adoptar medidas específicas e adicionais.

Silva Tiago, vice-presidente da autarquia, disse aos jornalistas na altura que a DGS já terá contactado a autarquia e informado sobre o assunto, tendo sido colocados à disposição, se necessário, os serviços do município e a Protecção Civil.

DGS confirma mais dois casos

Na Quarta-feira, dia 15, a DGS emitiu dois comunicados. O primeiro emanado às 16 horas, dava conta que «Foi hoje notificado um novo caso de doença dos legionários através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) que se encontra internado no Centro Hospitalar de São João, no Porto, com estado clínico considerado estável» e o segundo, emitido às 17 horas dizia que «hoje foram comunicados, cumulativamente, 2 novos casos que se encontram internados, um no Centro Hospitalar de São João e outro no Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António», acrescentando que «Estes dois doentes estão em estado clínico considerado estável e poderão ter adquirido a infeção antes da conclusão dos trabalhos de descontaminação das torres de arrefecimento da empresa»

Ponto da situação

Depois de todo este “filme” cronológico dos acontecimentos, em jeito de balanço, podemos dizer que segundo as fontes transcritas, a exposição a esta bactéria deverá estar confinada às instalações da empresa e não às áreas adjacentes, tendo sido considerados válidos quatro casos de trabalhadores da empresa. Poderá haver ainda mais quatro casos que estão em avaliação, cuja exposição poderá ter sido efectuada antes da limpeza. A inspecção extraordinária feita ao local durante a semana revela que já não há vestígios de contaminação.

Os trabalhos de investigação epidemiológica, continuam, conduzidos pela respetiva Unidade de Saúde Pública da Maia, em colaboração com o Departamento de Saúde Pública da ARS Norte e da Direção-Geral da Saúde, em articulação com o Instituto Ricardo Jorge.