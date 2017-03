"A Importância do Tecido Empresarial no Desenvolvimento Local"

1ªs Jornadas Empresariais do Rotary Club de Águas Santas - Pedrouços tiveram lugar na Casa do Alto, no passado dia 4 de março.

No passado dia 04 de março, a Casa do Alto recebeu algumas figuras conhecidas, nomeadamente Rui Gomes Amorim, Ceo da Cerealis, Emídio Gomes, ex -presidente da CCDR-N e Joaquim Branco – Ceo Real Vida Seguros, para debaterem a importância das empresas no tecido empresarial local e criar oportunidades de partilha de experiência de sucesso e de conhecimento. O debate foi moderado por Filipe Gonçalves, da Maio Go. Esta jornada contou também com a presença do vice presidente da camara municipal da maia, António Silva Tiago, da deputada à assembleia da república, Emília Santos, de Luciano Gomes, da Assembleia Municipal da Maia, de Paulo Ramalho, Vereador da camara da maia, entre outros empresários locais,interessados neste debate, além de IPSS, Associações Empresariais, Instituições Bancárias, e Comunicação Social.

Após a sessão de boas vindas e saudação às bandeiras, o primeiro orador foi Rui Amorim, que falou sobre o “paradigma da fábrica do futuro” em que o futuro não será “ter coisas” mas sim em “usar coisas”, e acrescentou “Portugal é um país bem posicionado no ranking do ensino, evolução económica digital, mas na competitividade industrial está mal posicionado. Colocam-se altíssimos desafios tecnológicos, o que requer mudar requisitos aos trabalhadores e adquirir skills de adaptabilidade”. Abordou a recente adoção da indústria 4.0 – Economia digital, que vai dar competências digitais a dezenas de milhares de pessoas, que irão ter formações em TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). O grande desafio é aumentar a competitividade das empresas, “digitalizá-las”. O processo será “muito importante para quem produz e para quem consome. Certo é que será numa evolução muito mais acelerada do que no passado”.

Emídio Gomes, por sua vez abordou o tema do “desafio da internacionalização”, focando a comercialização à escala global, “em rede e com efeito gravítico, do interior para o litoral, de lisboa para Madrid, etc”.Só se conseguirá internacionalizar, “se se trabalhar no limite do conhecimento”.

Antes de um pequeno debate aberto também à plateia, Joaquim Branco falou sobre “a responsabilidade social das empresas e os valores do Rotary”, explicando essencialmente o papel que os rotários assumem ao serviço da humanidade. “dar de si antes de pensar em si”.