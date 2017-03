Detenção de suspeito de assaltos à mão armada

Foi detido pela Polícia Judiciária um homem fortemente indiciado pela prática de roubos com arma de fogo a postos dos CTT e instituições bancárias na Maia.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de crimes de roubo, com utilização de arma de fogo, a postos dos CTT, agência bancária e clínica médica, na área do Concelho da Maia.

As investigações apontam para a autoria de seis crimes de roubo, com utilização de arma de fogo, sendo quatro a postos dos CTT, um a uma sucursal bancária e o último a uma clínica médica, no período entre agosto do ano passado e janeiro do ano em curso.

Na sequência das diligências de investigação efetuadas por esta Polícia foi possível reunir prova indiciária que levou à detenção do suspeito fora de flagrante delito pelos seis roubos em causa, através dos quais subtraiu cerca de três mil euros em numerário.

O detido com 51 anos de idade, sem ocupação laboral e sem antecedentes criminais conhecidos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.





Operação Policial no âmbito do combate ao crime de furto de viaturas automóveis





O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia de ontem, concluiu uma operação policial de grande envergadura, cujo propósito assentou na desagregação de um grupo de indivíduos que de forma organizada se dedicavam à prática do furto e desmantelamento de viaturas automóveis.

O culminar da aludida investigação visou igualmente a identificação e detenção dos autores do ilícito em foco, apreensão de meios de prova, assim como a recuperação de artigos e viaturas furtadas na zona norte do país.

De referir que a operação desenvolvida contemplou a realização de mais de duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias (oficinas), de que resultou:

Detenções

· 05 homens.

Apreensões

· quatro dezenas de viaturas automóveis;

· diversas viaturas desmanteladas;

· centenas de artigos desmantelados de automóveis tais como: motores, centralinas, volantes, jantes;

· aparelhos eletrónicos de desbloqueamento de sistemas de segurança das viaturas;

· equipamentos e ferramentas utilizadas no furto, desmantelamento e viciação de viaturas;

· duas dezenas de chapas de matrícula referentes a veículos automóveis furtados.