A mulher hoje

Opinião de António da Silva Tiago, vice-presidente da Câmara Municipal da Maia.

No passado dia 8 de Março, assinalou-se o dia internacional da mulher, um evento promovido pela ONU, com carácter anual, cuja continuidade tem sido posta em causa por alguns críticos.

Do meu ponto de vista, o dia internacional da mulher deixará de fazer sentido, apenas no dia em que a condição feminina for a mesma em todo o Mundo, como é nas sociedades civilizadas, livres e democráticas, onde a dignidade da mulher e a dignidade do homem coincidem na dignidade da pessoa humana, independentemente do género.

Entendo que é à luz da dignidade da pessoa humana, que está acima das diferenças naturais entre mulher e homem, que a sociedade tem de garantir igualdade de direitos cívicos, igualdade de oportunidades e igualdade de direitos laborais e estatuto profissional.

As mulheres, tal como os homens, exercem hoje cargos e desempenham funções, nas quais o seu grau de competência e eficiência é avaliado exactamente da mesma forma e com os mesmos critérios que se aplicam aos homens, facto que deita por terra quaisquer preconceitos ou argumentos para discriminar remuneratoriamente o seu desempenho.

Felizmente, em Portugal, já fizemos muito caminho e nessa matéria, a administração pública tem dado bons exemplos pelas melhores razões.

Um desses exemplos de boas práticas que comprova que a igualdade de oportunidades de mulheres e homens é uma realidade, encontra-se no Município da Maia, considerando que na comunidade de trabalho que o constitui, do universo dos seus funcionários municipais, 56% são mulheres, assim como 62% dos técnicos superiores e 57% dos dirigentes também são do género feminino. Como facilmente se depreende, a realidade laboral do nosso Município revela que é desnecessária qualquer medida que imponha quotas nesta matéria. E não são necessárias quotas, porquanto as mulheres, afirmam as suas capacidades e competências dispensando qualquer discriminação positiva. Posso inclusive testemunhar, que no meu quotidiano, no exercício das minhas funções públicas, lido com imensas mulheres cujo desempenho profissional ombreia claramente com o dos homens e quantas vezes com inequívoca vantagem para elas.

Creio que estes números assumem um significado que deve ser interpretado como um valor cívico e social simbólico, representativo do modo justo e equânime como é concretizada a gestão dos recursos humanos no seio da comunidade de trabalho municipal, onde o género não é critério valorativo.

Em todo o caso, pese embora o muito caminho já percorrido no sentido de uma cidadania plena, pautada por um equilíbrio social e igualdade de direitos e dignidade da pessoa, sem olhar ao género, é preciso continuar a trabalhar as mentalidades, mormente pela via da educação, no desígnio cultural de fazer com que a dignidade da mulher tenha como consequência efectiva uma vida em que a sua natureza não compromete a sua Liberdade e direitos.

Quando essa mudança cultural estiver concluída, em todas as nações do Mundo, o Dia Internacional da Mulher deixará de fazer sentido. Mas até que esse dia chegue, assinalar essa data será uma chamada de atenção muito útil, para que os cidadãos, os governos e os líderes políticos não esqueçam que a dignidade de toda a pessoa humana tem de estar assegurada a todos os seres humanos, sem olhar ao sexo, cor da pele, origens culturais, opções religiosas ou políticas, estatuto social e económico, ou orientações no âmbito da sua Liberdade pessoal.





Vice-Presidente da

Câmara Municipal da Maia