8 de Março – Dia Internacional da Mulher!...

Opinião de António Neto.

“1. Os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível acção em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação, com garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do país.

2. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes.

3. As mulheres têm direito a especial protecção durante a gravidez e após o parto, tendo as mulheres trabalhadoras ainda a direito a dispensa do trabalho por período adequado, sem perda de retribuição ou de quaisquer regalias.

4. A lei regula a atribuição às mães e aos pais de direitos de dispensa de trabalho por período adequado, de acordo com os interesses da criança e as necessidades da criança e as necessidades da criança e as necessidades do agregado familiar.” – art. 68º Constituição Republica Portuguesa.

Relevar o Dia Internacional da Mulher é abordar muito do que ainda está por conquistar em termos da igualdade do género na família, na vida social e no local de trabalho.

É denunciar a triste realidade da violência doméstica e no namoro que atingem níveis preocupantes que determinam uma atitude cívica e jurídica mais reactiva.

Os direitos da maternidade e paternidade imanam da CRP e estão regulados, nomeadamente, no Código do Trabalho.

A legislação sofreu importantes avanços mas, no meio laboral, continuam a persistir constantes violações e pressões no sentido do seu incumprimento!

Comemorar o dia 8 de Março é afirmar direitos, lutar pela sua efectiva aplicação e exigir que sejam respeitados.

Muitas empresas recusam ou dificultam a dispensa diária para amamentação e aleitação prevista no Código do Trabalho (ar. 47º e 48º) que visa acautelar a saúde da criança. As ameaças e coações são de todo o tipo de modo a que os trabalhadores abdiquem dos direitos ou se despeçam!

As dispensas de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade, de trabalho suplementar e trabalho nocturno por parte das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes são objecto de múltiplos obstáculos e argumentos falaciosos para que não sejam aplicadas.

O direito a trabalhar em horário flexível ou tempo parcial para acompanhamento, apoio e assistência a filhos menores de 12 anos é negado aos pais por muitas empresas sem qualquer fundamento ou motivo atendível tornando inócuas as normas que o estipulam! Há um intuito claro de recusa, inclusive, a famílias monoparentais ou com filhos com deficiência ou doença crónica, mesmo por empresas, que pela sua dimensão, tipo de horários diversificados praticados, número de trabalhadores, fluxo e picos de actividade económica não têm motivos atendíveis para tal decisão.

Há ainda um caminho longo a percorrer no exercício dos direitos da maternidade e paternidade e no seu cumprimento pelas entidades patronais.

Os modelos de organização e gestão na maioria das empresas não favorecem “a conciliação da actividade profissional com a vida familiar” (al. b), art., 59 da CRP) e não asseguram “a elaboração de horários de trabalho que facilitem essa conciliação” (al. b, nº 2, art.212 CT)

Mesmo com a evolução social e cultural o gozo dos direitos de parentalidade ainda não é lamentavelmente encarado como um dever comum mas como um exclusivo das mulheres,

A persistente luta pela efectiva igualdade do género, pelo respeito mútuo e efectivação dos direitos de parentalidade e de maternidade/paternidade não deixaram de marcar as acções em torno do Dia Internacional da Mulher.





Técnico SuperiorAcção Jurídica/Formador

(Não escreve ao abrigo do novo acordo ortográfico)