João Torres satisfeito com participação de estudantes do Porto

O deputado maiato João Torres participou, na passada segunda-feira, na sessão distrital do Porto para o Ensino Secundário do ‘Parlamento dos Jovens’, uma iniciativa que visa aproximar a realidade parlamentar dos estudantes e cidadãos eleitores do fut

Após ter participado em sete sessões escolares no presente ano letivo, nos concelhos de Ovar, Paredes, Vila do Conde, Penafiel, Marco de Canaveses e Maia, João Torres foi o deputado indicado pela Assembleia da República para participar na sessão distrital para o Ensino Secundário, onde estiveram presentes mais de 40 escolas e aproximadamente 100 estudantes «é muito interessante ver jovens tão interessados em assuntos que parecem muito densos e distantes do quotidiano como é o caso da Constituição», acrescentando que «mas a verdade é que são muito assertivos nas questões colocadas», referiu.

Já em Janeiro, João Torres, que é vice-presidente do Grupo parlamentar do PS, participou na sessão escolar da Escola Básica Dr. Vieira de Carvalho, na freguesia de Moreira da Maia. Nessa ocasião, o deputado maiato sublinhou os laços de afeto e proximidade que o unem ao concelho da Maia, de onde é natural e onde sempre residiu.

O programa “Parlamento dos Jovens” é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, privado e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.

Constituem objetivos do programa, em traços gerais, educar para a cidadania, dar a conhecer a Assembleia da República, incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais, estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa de ideias e sublinhar a importância do contributo de todos os cidadãos para a resolução de questões que afetam o presente e o futuro individual e coletivo.

Este ano, o tema do ‘Parlamento dos Jovens’ proposto aos seus participantes foi a Constituição da República Portuguesa, na perspetiva de melhor dar a conhecer este texto fundamental e proporcionar uma reflexão esclarecida sobre os direitos nele consagrado.

Na sessão distrital para o Ensino Secundário do ‘Parlamento dos Jovens’ participaram três escolas maiatas: a Escola Secundária da Maia, o Colégio Novo da Maia e o Instituto de Educação e Desenvolvimento INED.