O perigo da retórica irresponsável

Opinião de Vítor Dias.

Creio que não nos damos conta, não nos damos suficientemente conta, da importância da linguagem nas nossas vidas.

Se refletirmos um pouco mais profundamente, é bem provável que cheguemos à conclusão de que muito do que fizemos de bem, mas também de menos bem ou mesmo de mal, está associado à linguagem que utilizamos para contextualizar os nossos atos.

Tenho ouvido muita gente preocupada com uma certa insensibilidade de crianças e adolescentes face ao sofrimento alheio e principalmente diante a agressividade da linguagem dos mais novos, hoje muito identificados com um modo de vida, porventura, excessivamente tecnológico e virtual, no qual as relações humanas vão perdendo em afetividade e contato interpessoal, para relações mediadas por aparelhos e interfaces digitais. Relações despersonalizadas que não são exclusivo dos mais novos, contaminando toda a sociedade. A linguagem fria e abstrata da lógica matemática instalou-se e arrefeceu, gelou mesmo, a comunicação humana, fazendo com que muita gente deixasse de conviver e interagir presencialmente, para comunicar por via de um qualquer dispositivo tecnológico. Quantas vezes isto acontece com as pessoas dentro da mesma casa?

Esta crescente desumanização do quotidiano, a que ninguém escapa, parece estar a produzir impactos mais nocivos, na educação, considerando que os mais novos são, sem sombra de dúvida, os mais expostos e vulneráveis a uma linguagem cuja lógica os impele a agir e reagir de forma violenta e agressiva.

Atrás de um ecrã, as palavras ofensivas, os disparos de uma arma, o cyberbullying, a má criação, os impropérios e até as mais obscenas atitudes, parecem inócuas e inconsequentes, não pesando na consciência de quem não é capaz de discernir sobre os seus potenciais efeitos nocivos para os seus alvos, que não raras vezes, em vez de virtuais são mesmo reais e de carne e osso. E quando os alvos são pessoas humanas concretas, os agressores viram “monstrinhos” escondidos atrás do clique táctil, lugar onde a sua insensibilidade ou sadismo vai minando o seu espírito.

É por toda esta sufocante fatalidade, que acho de uma irresponsabilidade inenarrável, que líderes políticos, um pouco por todo o lado, utilizem uma retórica de extrema agressividade e inqualificável falta de educação, dando às gerações mais jovens, um péssimo exemplo que só vem agravar ainda mais, o desnorte de referências éticas e morais, tão necessárias para ajudar a compreender as exigências e os limites da vida em sociedade.

Os líderes deviam saber que é o exemplo que educa com maior eficácia. Não é por acaso que os jovens tendem inconscientemente para o mimetismo face aos estereótipos ditados pelos seus ídolos, sejam eles artistas, desportistas, líderes religiosos ou ideológicos. Claro está que se os ídolos tendem para o disparate, para o absurdo, para a violência e agressividade, como formas de afirmação pública, esse comportamento acaba por se amplificar socialmente, repercutindo-se mimeticamente nas suas legiões de fãs.

Ainda recentemente assisti a uma conferência, em que o General Carlos Branco, militar com larga experiência na análise geoestratégica e comando de forças de interposição de Paz, em cenários reais de conflitos armados, alertava veementemente para o alto risco de “diabolizar” os adversários ou mesmo putativos inimigos, advertindo que esse é o caminho mais fácil para abrir as hostilidades e lançar a guerra. Queria o General dizer que são por vezes as palavras, a funcionar como rastilho que ateia o fogo e o crepitar das bombas.

Talvez seja este o tempo dos atores mediáticos, principalmente os líderes e fazedores de opinião, terem algum tento na língua e manterem o discurso a um nível de civilidade digno dos cargos que ocupam e das missões que lhes foram confiadas pelos seus povos.

A linguagem não é inócua e, como todos bem sabemos, há palavras que agridem, ferem ou matam, como se fossem armas.

Sigamos o exemplo do Papa Francisco, que mesmo em circunstâncias nas quais precisa de ser assertivo e eficaz, utiliza sempre uma linguagem de Paz e de fraternidade, comunicando de forma serena e afável, o que revela a sua imensa sabedoria e conhecimento profundo do significado da palavra responsabilidade.