Passeio entre a história deste e doutros Carnavais

O Clube Unesco da Maia (Cuma) celebrou o Carnaval num convívio que contou com a participação de um grupo de 48 pessoas e que agregou associados e amigos, nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Inatel de Vila Nova de Cerveira.

A viagem teve início com uma intervenção do presidente do clube, Raúl da Cunha e Silva que explicou as origens do Carnaval, reportando às festas em honra de Dionísio, na Grécia clássica e às Bacanais, festejos romanos em honra de Baco, de grande licenciosidade e que já incluíam uso de máscaras, de modo a permitirem que até os próprios escravos, que gozavam de alguns dias de liberdade, pudessem efetuar crítica social. Não foi esquecida a referência a Juvenal, poeta romano satírico que criticou os excessos de tais festas orgíacas. Com o advento da Religião Católica, foi o Carnaval integrado no calendário da Igreja, mantendo o seu caráter profano e de divertimento, com o seu auge nos três dias anteriores à quarta-feira de Cinzas. A origem da palavra Carnaval, do latim carne+vale, significa “o adeus à carne”, uma vez que se lhe segue a Quaresma, período dedicado à abstinência, ao jejum e ao resguardo dos cristãos em relação aos prazeres mundanos.

A viagem decorreu até Viana do Castelo, onde cumprindo os objetivos do Clube, foi efetuada uma visita ao navio-hospital Gil Eanes, um museu flutuante que permite tomar conhecimento das dificuldades extremas em que decorria a pesca do bacalhau.

O navio foi construído nos anos 50 do passado século, nos Estaleiros de Viana do Castelo, indo substituir o primitivo Gil Eanes que resultara da adaptação de um navio da frota mercante alemã, o Lahneck, apresado em 2016 pelo Governo de Afonso Costa, mas que nunca foi capaz de satisfazer as necessidades dos pescadores doentes.

O novo navio-hospital reunia todas as condições para assegurar uma assistência médica eficaz, com equipamentos modernos e instalações próprias para operar e recuperar doentes. Porém, após 20 anos de deslocações à Terra Nova com as alterações da política de pesca do Bacalhau e modernização da frota bacalhoeira, o Gil Eanes deixou de ter utilização, acabando atracado no Cais da Rocha, onde foi apodrecendo e acabou por ser vendido a um sucateiro para desmantelamento.

Foi então criada uma Comissão Pró Gil Eanes que levou a efeito uma campanha no sentido de recuperar um património que considerava de interesse cultural para a cidade e para o País, resgatando o navio ao sucateiro, tendo a constituída Fundação Gil Eanes transformado a embarcação em museu flutuante.

A viagem seguiu até Vila Nova da Cerveira, onde após o jantar a celebração do Carnaval prosseguiu com muita animação e alegria.

No dia 26, antes do almoço, visitaram o centro histórico de Vila Nova de Cerveira, apesar de alguma perturbação provocada pela chuva que começou a cair.

Depois do almoço, iniciou-se o regresso à Maia, tendo o mau tempo invalidado tentativa de visita à Feira do Fumeiro de Barcelos.

Durante o percurso, teve lugar uma intervenção da associada Manuela Baptista que relembrou o Carnaval do Porto com base num artigo publicado pelo Ateneu Comercial do Porto- O Porto no fim do século XIX- elaborado na sequência de uma notícia do jornal O Primeiro de Janeiro: O Carnaval do Porto já não é o que era. Foram abordadas as referências de diversos escritores dos finais do século XIX, nomeadamente, Arnaldo Gama em O Génio e o Mal e Júlio Dinis em A Família Inglesa, bem como de Alberto Pimentel em O Porto na Berlinda e de um artigo de Ramalho de Ortigão publicado no Tripeiro.

«Chegamos felizes com a sã camaradagem vivida durante estes dois dias e com vontade de repetir estes convívios que enriquecem a nossa cultura e reforçam os laços de amizade», disse Normando Faria, autor desta reportagem.