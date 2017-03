Bovinas e outras raças

Opinião de Luís Mamede.

O continuado tom crispatório no parlamento revalida a dificuldade da direita em estar sentada na oposição. A democracia é bem mais complexa que adquirida e nem sempre os protagonistas estão à altura dos entendimentos esperados. Daí todos sentirmos os enormes atentados e todos os abusos de poder que muitos eleitos vão trincando em trilhos da amargura e da tua ampla insignificância. Não fosse os danos que a todos provocam que nem todas as divindades acordadas os salvariam.

Quem não se lembra dum entre muitos rasgos de lucidez do Papa Francisco: "a vida dupla" de algumas pessoas que se dizem "muito católicas", mas depois fazem "negócios sujos" e "aproveitam-se das pessoas". Estará o Papa louco? Lamento mas corroboro em toda a linha com este rótulo. Quanto mais olhamos ou escavamos, mais clarividente fica que os hipócritas e os usurpadores de lucidez humana deambulam em rede ativa. Em quantos funerais, quantas procissões, quantas festas religiosas os poderes, num estado laico, estão ausentes? Como ‘case study’ a Maia e os seus eternos eleitos são fiéis a esta não nobre existência democrata. Os fatos e as gravatas saem do mofo e as mãos cruzadas ao fundo das costas equilibram sorrisos em marionetes quase iguais. Os protótipos criam-se e alimenta-se com slogan: estamos aqui. Não se esqueçam povo. Votem em nós! Somos religiosos e totalmente hipócritas. O resto, à luz do Papa, já todos sabem mas ignoramos! Faz de conta que não vês porque podes vir a precisar! Este ‘status quo’ corrói, o Núncio e a Cristas fazem-nos de parvos ou medíocres e o Passos louco por não terem ocorrido eleições legislativas antes das próximas autárquicas, está a caminho do eclipse.

O trajeto acrobático de escolhas de candidato, em resistência à paridade, estão no terreno e o PSD no distrito do Porto lançam carne para canhão. O presidente da federação avista o palmo e não enxerga a ilharga da competência. O mesmo não se passa na Maia. O poder roda entre os seus pares e o legado é mantido. O faz de conta é crescente e as obras de construção civil atropelam-se nas vias de circulação principal. Não vá o povo não se aperceber e votar de forma livre.

As escolhas para as freguesias de tristes em fim de mandato são para manter em cativeiro e dosear o conforto! Não se pode correr o risco dos próprios se distraírem ou amuarem no obsoleto e desenrolarem estórias comprometedores. A manada é para sustentar e quem sai também não tem para onde ir. A agricultura está em crise e a incapacidade dita está quieto que alguma coisa haverá para ti.





Urbanista e Mestre em

Gestão Pública