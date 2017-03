Delegação da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa pede verbas

A delegação da Maia da Cruz Vermelha Portuguesa lançou uma campanha com o objetivo de angariar fundos para novos equipamentos pré-hospitalares.

As verbas adquiridas destinam-se à compra de materiais de emergência pré-hospitalar, de forma a equipar as ambulâncias de serviço de emergência com o material necessário, em prol da eficácia do socorro praticado.

Devido às alterações na legislação de transporte de doentes não urgentes as viaturas da delegação da Maia da Cruz Vermelha têm de sofrer alterações significativas, quer a nível de retenção de doentes, quer a nível de decoração. Tal situação irá obrigar a um investimento avultado por parte da delegação.

De acordo com as verbas conseguidas através da campanha, estas serão distribuídas e aplicadas nas diversas valências existentes na Cruz Vermelha Portuguesa.