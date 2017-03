Colóquio homenageia Vergílio Ferreira

A propósito do encerramento das comemorações do centenário do nascimento de Vergílio Ferreira decorreu um colóquio no passado sábado, dia 11 de março, no Pequeno Auditório do Fórum da Maia.

A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal da Maia, em parceria com a biblioteca local, levou a cabo um colóquio intitulado “Vergílio Ferreira – Uma evocação” para encerrar o ciclo de comemorações do centenário do nascimento do escritor, iniciado em janeiro de 2016.

O evento, que integrou no seu programa comunicações de oradores convidados, a apresentação de uma revista e o visionamento de um filme, constituiu-se como uma oportunidade de (re)contactar com o espírito e obra do autor, através também da leitura e discussão da sua obra “Na tua face”.

Iniciado às 15 horas e terminado já perto das 24 horas, o colóquio juntou cerca de 72 pessoas, superando as expectativas da organização.

O programa dividiu-se em quatro eixos, entre os quais: comunicações apresentadas por oradores convidados; apresentação de número 18 da Revista Nova Águia onde Vergílio Ferreira é destacado; Jantar Literário com declamação de poesia vergiliana e visionamento do filme “Manhã Submersa”.

As comunicações focaram diferentes aspetos da obra e pessoa de Vergílio Ferreira, fosse pelo viés literário ou filosófico: Isabel Cristina Rodrigues apresentou a comunicação intitulada “Himalaia, sílaba sentida: Vergílio Ferreira e a poética da distância”. Isabel Rio Novo, por sua vez, expôs a “Manhã Submersa, romance de Vergílio Ferreira e filme de Lauro António: um caso de adaptação”. A comunicação de Jorge Bastos da Silva, teve como título “Alegrias Breves ou do Primeiro e do Último Homem”.

A abrir a segunda mesa de comunicações tivemos a intervenção de Celeste Natário que discorreu sobre “O silêncio de Até ao fim”. Já Jorge Costa Lopes partilhou com os presentes “Na tua face de Vergílio Ferreira: uma memória terna de azul no tempo do feio”.

A fechar a mesa Renato Epifânio apresentou o número 18 da revista “Nova Águia”.

Foram lidos dezassete poemas do autor, abrindo o apetite para o filme “Manhã Submersa”, cujo visionamento fechou com chave de ouro um dia em homenagem a Vergílio Ferreira.

O público presente teve ainda a oportunidade ver a exposição aberta ao público, na Biblioteca Municipal da Maia, patente até ao próximo dia 26 de março, em torno de Vergílio Ferreira que corporiza uma parceria com a Biblioteca Municipal de Ponte de Lima.

Sobre Vergílio Ferreira

Vergílio Ferreira nasceu em 1916, em Portugal. Formou-se em filologia na Universidade de Coimbra.

Em 1942 começou a sua carreira como professor de português, latim e grego, mas foi em 1953 que publicou a sua primeira coletânea de contos, “A face sangrenta”.

Em 1959 publicou “Aparição”, livro que lhe rendeu o prêmio “Camilo Castelo Branco” da sociedade portuguesa de escritores. No mesmo ano, ingressou no liceu Camões, em lisboa, onde ficou até a sua aposentadoria, em 1982.

As suas obras receberam influências do existencialismo, dos clássicos gregos, do neo-realismo, da perspetiva metafísica, da simbólica e, de certa forma, do niilismo. Essa mistura de abordagens e influências resultaram numa obra diversificada e original.

Em 1992 foi eleito para a Academia das Ciências de lisboa e, além disso, recebeu o prêmio Camões.

Algumas de suas principais obras são: “Vagão jota" (1946), "Mudança" (1949), “Manhã submersa" (1954), "Aparição" (1959), "Espaço do invisível", "Do mundo original" (ensaios), "Para sempre" (1983), "Até ao fim" (1997) e "Na tua face" (1993).

O autor faleceu em 1996, em lisboa. Deixou uma obra incompleta, "Cartas a Sandra", que foi publicada postumamente.