A grande depressão

Opinião de Miguel Correia.

Uma pequena porção de terreno, entre duas ruas, serviu para um pobre reformado dedicar algum tempo à agricultura doméstica e à criação de galinhas. Situado numa zona residencial recebia, constantemente, a visita da petizada, para observar as suas rotinas.

Aproveitando a fama momentânea, as galinhas, pavoneavam-se! E, por vezes, o galo dava um ar da sua graça e soltava um cacarejo prolongado para mostrar a sua importância. O dono do terreno apreciava estes momentos que se repetiam quase diariamente. Os miúdos faziam questão de acompanhar os pais quando traziam o lixo, pois assim, a caminho do contentor, podiam voltar a espreitar.

Mas a vida é feita de mudanças. E esta magia desapareceu, há cerca de três meses, quando, ao lado do terreno baldio, construíram uma churrascaria. O cheiro intenso a frango assado – logo pela manhã – espalhava-se pelo quarteirão. A miudagem continuou a aparecer para ver as suas amigas de penas, mas tudo estava diferente.

Com o espectro da morte, mesmo ao lado, recusam sair do abrigo. Não esgravatam a terra ou bicam as folhas das couves do agricultor e os ovos parecem de codorniz. O galo parece um pintainho assustado quando o fumo sai pela chaminé. Os animais têm sentimentos. Sabemos disso. A depressão instalou-se naquele pedaço. Porque pode não haver amanhã…