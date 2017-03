Carlos Gonçalves anuncia nova época

O Team MMA – Maia Motores Automóveis está pronto para mais uma época com Carlos Gonçalves, Diogo Gonçalves e Pedro Monteiro.

Para o piloto maiato, “o ano passado, conseguimos atingir o objetivo ao sermos campeões, eu e o meu filho Diogo Gonçalves, no Troféu Feup com o Fiat Punto. Para este ano, vamos ter na equipa três carros, dois Peugeot 106 e o Fiat Punto. Quanto ao Fiat Uno, optamos pela venda. Em relação ao Fiat Punto, iremos fazer, provas de rali e se houver Troféu Feup. Quanto aos dois Peugeot, um deles está ainda a ser preparado para a Legend´s Cup, enquanto o segundo terá como destino provas de rali”.

Como objetivos definidos para a nova época, Carlos Gonçalves acredita que “no campo dos ralis, esta será uma época de consolidação de aprendizagem nesta disciplina do automobilismo, que nada tem a haver com as provas de velocidade. Se houver trofeu Feup, talvez volte a alinhar com o Fiat Punto, mas não há certezas quanto a isso, aliás este carro poderá ir para a Legend´s Cup, em conjunto com o Peugeot. Para já, a certeza é que irei fazer o Rali de Mondim com o Punto e o Peugeot fará a mesma prova com o Pedro e, como é lógico, os nossos objetivos são poder chegar ao final das provas, com a melhor classificação possível, e para além disso poder divertirmo-nos o mais possível, pois a nossa equipa não é de modo algum profissional e as provas são para nós o um «escape», em relação à vida profissional “.