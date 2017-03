CK Maia alcança 15 medalhas e Nuno Moreira conquista o seu 16º título nacional com a camisola do clu

Nos passados dias 4 e 5 de março, o Clube de Karaté da Maia deslocou-se à cidade de Oeiras para disputar o Campeonato de Sub-21 e Séniores, onde alcançou 15 medalhas e se fez valorizar pela conquista do 16º título nacional do atleta Nuno Moreira com

Foram mais de duzentos os atletas a disputarem as provas da modalidade, mas o destaque foi para Nuno Moreira que alcançou mais um título a nível nacional e conta já com 16 ganhos até hoje. Para o professor de karaté e internacional na categoria de -84kg que levou a melhor sobre o colega de seleção Hélio Hernandez, “é difícil lá chegar, mas muito mais difícil manter”.

Fazendo-se representar por 18 atletas, a comitiva maiata acredita ter alcançado “bons resultados e excelentes prestações”, fruto de “um trabalho muito assertivo nas componentes técnico-práticas”.

Na categoria de -60kg, os atletas Gonçalo Pinto e Fábio Barbosa subiram ao pódio com a obtenção das medalhas de prata e bronze, respetivamente. Diogo Monteiro conquistou o bronze nos -67 kg, já Diogo Sousa, na mesma categoria, perdeu frente ao atleta de Faro. Nos -75kg Luís Vandermuren venceu a prata, mas Luís Saraiva ficou perto do pódio, conquistando o 5ºlugar. Emanuel Moreira nos -84kg acabou no 3º lugar, dividindo o pódio com o maiato Nuno Moreira vencedor da categoria. Fábio Pinto, nos mais pesados, não passou à final, acabando em 5ºlugar. Nos sub-21, Fábio Fernandes terminou a sua prestação na mesma posição e Ruben Silva conquistou o bronze.

Na prova de kata, os atletas júniores Alexandre Esperança e Diogo Biscaia realizaram uma boa prova, conseguindo o último perder apenas para o bronze. Mariana Semblano, também júnior, conquistou a medalha de bronze na categoria sénior e Patrícia Ascensão, após realizar algumas eliminatórias, acabou por perder o bronze, registando a sua prestação com a conquista do 5º lugar.

Na prova de combate feminino, Inês Rodrigues nos -55kg revalidou o título, vencendo a colega de seleção e maiata Teresa Silva. Na categoria de -61kg, Dora Brandão conquistou o 3ºlugar e Sofia Almeida, nos -68kg, conquistou o bronze nos sub-21 e a prata na prova sénior, onde viria a ser parada pela medalhada europeia Flávia Ribeiro. Nos +68kg, Inês Almeida alcançou a medalha de prata, perdendo o ouro para outra internacional lusa, categoria na qual Diana Teixeira obteve o bronze com dupla conquista em sénior e sub-21.

As atenções centram-se agora nas fases mais complicadas dos Campeonatos Regionais Infantis, Iniciados e Juvenis; o Campeonato Nacional de Clubes - Prova Rainha e ainda o International Portugal Maia Open 2017.