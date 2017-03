Castêlo da Maia GC a representar o Voleibol Sentado

A VII Feira das Profissões do Colégio Novo da Maia, realizada nos passados dia 8 e 9 de março no Polo III da instituição, contou com a presença da equipa do Castêlo da Maia GC em representação do Voleibol Sentado.

A iniciativa partiu da organização do evento que acredita que a dinamização de uma sessão subordinada ao tema “Desporto Adaptado – Voleibol Sentado” é “uma forma de divulgar as saídas profissionais que o Curso de Educação Física e Desporto pode fornecer” e “na qual os nossos alunos tiveram a oportunidade de conviver e de se colocarem no papel de um atleta com limitações motoras”.

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) afirma que um dos seus objetivos passa “proporcionar a prática do Voleibol a toda a gente”, acreditando que um dos grandes passos está na implementação do projeto ParaVolei num contexto paralímpico. Esta nova iniciativa abarca o Voleibol Sentado, que pretende ser dirigido a pessoas com deficiência motora e multideficiências, e o Involei direcionado para pessoas com deficiência intelectual.

Recorde-se que o Castêlo da Maia Ginásio Clube foi o primeiro histórico do voleibol português a abraçar o Voleibol Sentado.