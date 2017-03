Medalha de bronze pertence a dupla portuguesa

João Martins e Carolina Dias obtiveram a pontuação de 28.690 na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática em Par Misto Sénior, o que ditou a conquista da medalha de bronze da dupla portuguesa.

Disputada de 3 a 5 de março no Complexo de Ginástica da Maia, a 6ª edição da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática acolheu 71 delegações de 18 países, onde Portugal se viu representado por apenas uma dupla que encerrou a sua participação com a conquista do terceiro lugar, sendo ultrapassada apenas pela delegação russa que, através dos pares Elena Murasko/Ivan Nesterenko com 29.080 e Victoria Aksenova/ Kirill Startsev com 28.960, alcançou as medalhas de ouro e prata.

Mostrando-se felizes com a prestação, a dupla de ginastas portugueses confessou que “em termos individuais não podíamos estar à espera de melhor. Treinámos imenso para esta primeira Taça do Mundo e graças a isso conseguimos um bronze”. A próxima etapa, dizem eles, será trabalhar para “conseguirmos fazer mais e melhor na próxima Taça do Mundo que terá lugar na Bélgica”.





