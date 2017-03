Quase 5.500 maiatos aderiram ao Programa Turismo Sénior Maiato

Terminaram no passado dia 16 de março as inscrições do 21º Programa Turismo Sénior Maiato, esta iniciativa de caráter social, tem como objetivo proporcionar às pessoas idosas, bons momentos de lazer, animação e visitas a locais de interesse turístico

As inscrições decorreram durante a primeira quinzena de março, no Maia Welcome Center (Turismo da Maia), tendo sido necessário para o efeito que um dos cônjuges tivesse 65 anos e residisse no Município da Maia.

Esta iniciativa obteve um enorme sucesso atingindo o número recorde de 5.456 inscrições, das quais 710 inscreveram-se pela primeira vez neste programa. Verificamos ainda que a freguesia da Cidade da Maia é a que mais contribuiu com 31% de pessoas seguida de Águas Santas e Castêlo da Maia.

O passeio irá realizar-se em junho, todas as terças e quintas feiras partindo da Maia 12 autocarros por cada viagem. O destino ainda não é conhecido, mas será enviado no mês de Maio para todos os que se inscreveram, uma carta com toda a informação.





Imagens