Museu de História e Etnologia da Terra da Maia

Programação para o mês de abril de 2017.

1 a 30 de abril

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “COZINHA MAIATA: 100 ANOS DE HISTÓRIAS DE FAIANÇAS E SABORES NA TERRA DA MAIA.

A gastronomia, enquanto ramo que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação e todos os aspetos a ela associados, resulta de vários fatores como o ambiente natural, a cultura das próprias comunidades, os recursos disponíveis, as necessidades das pessoas e as práticas ancestrais de uma determinada região.

No entanto, a gastronomia, tal como outros aspetos do quotidiano das comunidades, tem vindo a sofrer profundas alterações devidos às grandes mudanças sociais dos tempos atuais. Perante um novo tempo, bem como a falta dele, o Homem tem procurado, frequentemente alternativas com o intuito de gastar menos tempo possível, mudando, consequentemente, os seus hábitos relacionados com a refeição e tudo o que a ela respeita.

Alimentos diferentes, cozinhados e consumidos de forma diferente não olhando à questão social do ato de comer. Perante este novo contexto urge recuperar hábitos antigos e saudáveis.

Quando nos propusemos a recolher dados sobre a gastronomia na Terra da Maia, partimos para a ideia de procurar a cozinha antiga e tradicional mas em simultâneo procurar outros aspetos que com ela se relacionem, receitas, costumes, faiança e porcelanas tradicionais e finas na nossa Terra que conferiam a uma refeição muito mais do que apenas um ato de consumo de alimentos, mas sim um momento social onde se associava o bom gosto de uma refeição bem confecionada e o bom gosto do ato de a servir.

Horário: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Público-alvo: Comunidade

Preço: atividade gratuita

Contactos: 229871144 | museu@cm-maia.pt

Local: Museu de História e Etnologia da Terra da Maia





1 a 30 de abril

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “CELEBRAR A PÁSCOA – OS SÍMBOLOS PASCAIS”

Esta exposição pretende, à semelhança dos anos anteriores, assinalar a festa religiosa da Páscoa, dando a conhecer "espólio" relativo a esta celebração no concelho. Este ano o enfoque serão os símbolos pascais. Os Símbolos da Páscoa são representações que fazem parte dos rituais da Semana Santa.

Os objetivos do evento são assinalar a festa Religiosa da Páscoa e divulgar à comunidade elementos relacionados com a respetiva celebração.

Horário: 09h00 – 17h30

Público-alvo:Comunidade Geral

Preço: Gratuito

Contactos: museu@cm-maia.pt | 229871144

Local: Átrio da Torre do Lidador





4 a 7 de abril

OFICINA – CAIXA DE AMÊNDOAS

Esta atividade, de carácter lúdico, consiste na construção de uma caixa para amêndoas. Tem como objetivos desenvolver competências no âmbito da destreza manual e promover a reutilização de materiais nas oficinas manuais.

Para a realização da mesma é necessário material reutilizável como latas pequenas; frascos de vidro pequenos; fitas, papel decorativos e outros elementos que se considerem úteis para a decoração da caixa e serão a cargo dos participantes.

Horário: 10h00 – 12h00 | 15h00 – 17h00

Público-alvo: centros de estudo

Preço: Gratuito

Contactos: museu@cm-maia.pt | 229871144

Local: Museu de História e Etnologia da Terra da Maia

Observações: mediante marcação | limite de 15 crianças





4 a 29 de abril

EXPOSIÇÃO PERMANENTE “O QUE NOS DIZEM OS OBJETOS DO NOSSO PASSADO MAIS DISTANTE”

Esta exposição tem como objetivo divulgar a história local com recurso à exposição, documentação e exploração de materiais arqueológicos exumados no concelho da Maia, sensibilizando a comunidade para o património arqueológico, pelo acesso regular ao mesmo.

Horário: De terça a sábado das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Público-alvo: comunidade geral

Preço: entrada gratuita

Contactos: 229871144 | museu@cm-maia.pt

Observações: visitas guiadas de terça a sexta sujeitas a marcação

Local: Museu de História e Etnologia da Terra da Maia

4 a 28 de abril

VISITAS GUIADAS

Esta atividade consiste numa visita orientada privilegiando a componente prática da mesma, utilizando meios pedagógicos e linguagem adequada à faixa etária. Tem como objetivos conhecer a história do meio local; contribuir para a aquisição de aptidões como a indução de informação através de métodos como o comparativo e sensibilizar para o património histórico-cultural.

Horário: De terça a sexta das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Público-alvo: comunidade geral

Preço: entrada gratuita

Contactos: 229871144 | museu@cm-maia.pt

Observações: marcação prévia

Local: Museu de História e Etnologia da Terra da Maia